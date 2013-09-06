Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек

На улице и в заведениях
* Купюру, которую вы заметили на улице, обязательно нужно поднять. Иначе вы покажете пренебрежение к деньгам.
* Монета, лежащая орлом вверх, привлекает деньги, а орлом вниз – отталкивает. В первом случае поднимите ее, а во втором – оставьте.
* Не поднимайте деньги, которые лежат на перекрестке. Придется много тратиться на здоровье.
* Деньги, которые вы даете на чаевые, возвращаются в троекратном размере. (Возможно, эту примету придумал официант, но почему бы не проверить это на себе?)
Дома
* Обеденный стол – это символ достатка. Не сидите на нем, иначе деньги будут обходить вас стороной.
* Чтобы в доме водились деньги, положите несколько монет под скатерть обеденного стола.
* Не кладите кошелек на обеденный стол и кровать.
* В доме должен быть только один веник, иначе деньги быстро переведутся. Он должен стоять широким концом вверх.
* Во время застолья женщина в последнюю очередь чокается с незнакомым мужчиной. А мужчина – с женщиной. Тогда у них всегда будут водиться деньги.
* Никогда не разбрасывайте монеты. Храните их в копилке, в бумажнике или в потайном ящичке.
* Деньги, которые хранятся в доме, регулярно пересчитывайте. Аккуратно расправляйте и поглаживайте купюры.
* Перед тем, как начать собирать деньги, четко определитесь, на что они пойдут.
Но никогда не откладывайте на «черный день». Копите с позитивными мыслями. Тогда удача точно придет!
* Пауки – это символ достатка и благосостояния. Завелся паучок? Ожидайте прибыли! И не вздумайте его убивать.
* Свист в помещении – это к утрате значительной суммы денег.
* Не давайте в долг хлеб и соль. Считается, что вместе с этими продуктами из дома уходят деньги и благополучие.
* Не проводите уборку после захода солнца.
* Не оставляйте на ночь деньги и ключи на столе.
* Не ставьте на пол сумку, в которой лежат деньги. Иначе они от вас убегут.
* Кто оставляет нож в буханке хлеба, того ждет бедность.
* Кто выбрасывает хлеб, того ждет материальное неблагополучие.
* Не выбрасывайте мусор в окно – считается, что так деньги улетают из дома.
* Аквариум притягивает деньги. Но вода в нем всегда должна быть чистой.
* Почините все краны – вместе с утекающей водой уходят и деньги. В буквальном смысле тоже!
Кошелек
*Деньги любят красный цвет и натуральные материалы. Купите красный кошелек из натуральной кожи.
* Не стоит тратить все до копейки.
Пустой кошелек привлекает бедность, после шопинга оставляйте хотя бы одну бумажную купюру и несколько монет.
* Купюры разного достоинства храните в разных отделах бумажника.
* Не храните долго грязные, измятые или рваные купюры.
*Старые кошельки не выбрасывайте.
* Храните деньги так, чтобы цифры смотрели в одну сторону.
* В потайном отделе кошелька храните двухдолларовую купюру. Или купюру с цифрой 5.
* Не храните в кошельке много мелочи. От нее можно избавиться в воскресенье, подав милостыню.
* Деньги любят счет, но не пересчитывайте деньги вечером после захода солнца. Это приведет к неудаче.
* Никогда и никому не показывайте имеющиеся деньги у вас в кошельке.
* Природные символы денег – дерево, кожа и мех. Положите в кошелек деревянный или кожаный амулет. А на ключи повесьте меховой брелок.
Общие приметы
* Чтобы деньги задерживались в доме, в день зарплаты нельзя тратить ни одной копейки. Полученная сумма должна переночевать дома.
* В магазине не отдавайте и не берите деньги из рук в руки.
Вместе с деньгами может передаться энергетика другого человека, которая не всегда является благоприятной.
Возвращайте лишнее, если продавец обсчитался.
* Никогда не хвастайтесь новыми вещами, иначе деньги уйдут от вас.
* Никогда не смотрите в глаза человеку, которому подаете милостыню.
* Дырки в карманах одежды обязательно должны быть зашиты. Иначе через них «уходят» деньги.
* Для привлечения денег носите дорогие украшения. Они символизируют достаток.
И ни при каких условиях не давайте мерять или носить ваши драгоценности кому-то другому.
* Нельзя стричь волосы самому себе. Иначе вы сострижете удачные финансовые возможности.
* Чешется левая ладонь – к деньгам, правая – к тратам.
* Встреча с пожарным или полицейским – это к убытку. С морским офицером или беременной женщиной – к прибыли.
* Никогда не осуждайте, не завидуйте тем, у кого денег больше, чем у вас. Это приводит к еще большим финансовым затруднениям.