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Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек

Limon.ee
Limon.ee
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Многие из нас верят в народные приметы. Особенно в те, которые связаны с деньгами и богатством. И нередко в них действительно есть доля правды, пишет Marketium. Лично у меня всегда чешется левая ладонь к деньгам! Об этом и о многом-многом другом читайте ниже. Не зря наши предки верили в это!

На улице и в заведениях

* Купюру, которую вы заметили на улице, обязательно нужно поднять. Иначе вы покажете пренебрежение к деньгам.

* Монета, лежащая орлом вверх, привлекает деньги, а орлом вниз – отталкивает. В первом случае поднимите ее, а во втором – оставьте.

* Не поднимайте деньги, которые лежат на перекрестке. Придется много тратиться на здоровье.

* Деньги, которые вы даете на чаевые, возвращаются в троекратном размере. (Возможно, эту примету придумал официант, но почему бы не проверить это на себе?)

Дома

* Обеденный стол – это символ достатка. Не сидите на нем, иначе деньги будут обходить вас стороной.

* Чтобы в доме водились деньги, положите несколько монет под скатерть обеденного стола.

* Не кладите кошелек на обеденный стол и кровать.

* В доме должен быть только один веник, иначе деньги быстро переведутся. Он должен стоять широким концом вверх.

* Во время застолья женщина в последнюю очередь чокается с незнакомым мужчиной. А мужчина – с женщиной. Тогда у них всегда будут водиться деньги.

* Никогда не разбрасывайте монеты. Храните их в копилке, в бумажнике или в потайном ящичке.

* Деньги, которые хранятся в доме, регулярно пересчитывайте. Аккуратно расправляйте и поглаживайте купюры.

* Перед тем, как начать собирать деньги, четко определитесь, на что они пойдут.

Но никогда не откладывайте на «черный день». Копите с позитивными мыслями. Тогда удача точно придет!

* Пауки – это символ достатка и благосостояния. Завелся паучок? Ожидайте прибыли! И не вздумайте его убивать.

* Свист в помещении – это к утрате значительной суммы денег.

* Не давайте в долг хлеб и соль. Считается, что вместе с этими продуктами из дома уходят деньги и благополучие.

* Не проводите уборку после захода солнца.

* Не оставляйте на ночь деньги и ключи на столе.

* Не ставьте на пол сумку, в которой лежат деньги. Иначе они от вас убегут.

* Кто оставляет нож в буханке хлеба, того ждет бедность.

* Кто выбрасывает хлеб, того ждет материальное неблагополучие.

* Не выбрасывайте мусор в окно – считается, что так деньги улетают из дома.

* Аквариум притягивает деньги. Но вода в нем всегда должна быть чистой.

* Почините все краны – вместе с утекающей водой уходят и деньги. В буквальном смысле тоже!

Кошелек

*Деньги любят красный цвет и натуральные материалы. Купите красный кошелек из натуральной кожи.

* Не стоит тратить все до копейки.

Пустой кошелек привлекает бедность, после шопинга оставляйте хотя бы одну бумажную купюру и несколько монет.

* Купюры разного достоинства храните в разных отделах бумажника.

* Не храните долго грязные, измятые или рваные купюры.

*Старые кошельки не выбрасывайте.

* Храните деньги так, чтобы цифры смотрели в одну сторону.

* В потайном отделе кошелька храните двухдолларовую купюру. Или купюру с цифрой 5.

* Не храните в кошельке много мелочи. От нее можно избавиться в воскресенье, подав милостыню.

* Деньги любят счет, но не пересчитывайте деньги вечером после захода солнца. Это приведет к неудаче.

* Никогда и никому не показывайте имеющиеся деньги у вас в кошельке.

* Природные символы денег – дерево, кожа и мех. Положите в кошелек деревянный или кожаный амулет. А на ключи повесьте меховой брелок.

Общие приметы

* Чтобы деньги задерживались в доме, в день зарплаты нельзя тратить ни одной копейки. Полученная сумма должна переночевать дома.

* В магазине не отдавайте и не берите деньги из рук в руки.

Вместе с деньгами может передаться энергетика другого человека, которая не всегда является благоприятной.

Возвращайте лишнее, если продавец обсчитался.

* Никогда не хвастайтесь новыми вещами, иначе деньги уйдут от вас.

* Никогда не смотрите в глаза человеку, которому подаете милостыню.

* Дырки в карманах одежды обязательно должны быть зашиты. Иначе через них «уходят» деньги.

* Для привлечения денег носите дорогие украшения. Они символизируют достаток.

И ни при каких условиях не давайте мерять или носить ваши драгоценности кому-то другому.

* Нельзя стричь волосы самому себе. Иначе вы сострижете удачные финансовые возможности.

* Чешется левая ладонь – к деньгам, правая – к тратам.

* Встреча с пожарным или полицейским – это к убытку. С морским офицером или беременной женщиной – к прибыли.

* Никогда не осуждайте, не завидуйте тем, у кого денег больше, чем у вас. Это приводит к еще большим финансовым затруднениям.

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