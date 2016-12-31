Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной актрисы

Анна Азарова получила популярность не только благодаря яркой модельной внешности, но и ролям в фильмах «Дорогая Маша Березина» и «День выборов». Но свою жизнь манекенщица посвятила не работе, а семье. Больше десяти лет Анна счастлива в гражданском браке с маркетологом Павлом Башниным, передают Dni.

Супруги воспитывают четверых детей – восьмилетних близнецов Дмитрия и Григория, четырехлетнюю Александру и годовалую Марусю. Однако недавно в семье Азаровой случилось несчастье. В результате нелепой случайности их сын Дмитрий серьезно повредил глаз. «Мы были на даче в Подмосковье. Дети играли во дворе дома, и в какой-то момент Дима поскользнулся, упал прямо на пилу-ножовку и сильно повредил глаз. Он ужасно испугался, даже боль не сразу почувствовал», – цитирует Павла Башнина Starhit.

Мальчика госпитализировали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, где ему сделали срочную операцию. Башнин рассказал репортерам жуткие подробности: «Диме ушили глазное яблоко, но хрусталик пришлось удалить. Сильно повреждена радужка. Состояние глаза, по словам врачей, крайне тяжелое».

Павел признался, что они с супругой в шоке. «Это ужасное испытание для всей семьи. Сейчас определяемся с планом лечения, консультируемся, рассматриваем несколько вариантов как наших, так и зарубежных клиник, специализирующихся на микрохирургии глаза.

A post shared by Anna Azarova (@azarova_real) on Dec 31, 2016 at 8:16am PST

Надеемся, что зрение сына удастся спасти, шансы нам дают. Главное – это не терять времени. Помогают друзья, к нашей беде подключились даже совершенно незнакомые люди, врачи, специалисты разных уровней. Мы выслушаем каждого, кто готов дать совет, направить, предложить варианты лечения и реабилитации. Надеемся на чудо», – выразил надежду гражданский супруг модели и актрисы.