Фото: Наташа Королева привела в ужас фанатов постаревшим лицом

Наташа Королева не боится выглядеть смешно и даже некрасиво. Певица не стесняется выставлять фото а-ля натюрель в социальных сетях, демонстрируя естественную красоту. Ее откровенность многим поклонникам кажется чрезмерной.

Накануне подписчики набросились на Наташу с критикой. Знаменитость поделилась снимком, сделанным в Нью-Йорке. Наташа сфотографировалась без макияжа в довольно забавном наряде. Часть подписчиков заявила, что Королевой стоило нанести макияж, поскольку без него она выглядит старше своих лет.