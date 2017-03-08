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Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»

Limon.ee
Limon.ee
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«Первый канал» уволил сотрудника дирекции музыкальных и развлекательных программ, который принимал у компании-производителя шоу "Минута славы" и занимался подготовкой к трансляции развлекательной программы. Об этом пишет Meduza со ссылкой на собственный источник в СМИ. Именно он пропустил в эфир скандальный диалог Ренаты Литвиновой и Евгения Смирнова.

Ранее мы писали, что в выпуске «Минуты славы» от 4 марта принял участие танцор Евгений Смирнов, который потерял ногу в результате ДТП. Однако не все судьи проекта выразили восхищение.

Так, Владимир Познер проголосовал против продолжения участия Смирнова в проекте и назвал номер «запрещенным приемом». «Когда человек выходит, как вы, без ноги, то невозможно сказать нет. Нет защиты против этого — ну просто сил нет», — объяснил он.

Еще один судья проекта Рената Литвинова проголосовала за дальнейшее участие танцора в шоу, но также выразила мнение, что ему не стоит эксплуатировать эту тему. Более того Рената предложила Смирнову "пристегнуть ногу", чтобы в дальнейшем не выставлять напоказ свою травму. Но, не смотря на это Смирнов, вместе со своей партнершей выполнял сложные танцевальные элементы и в итоге добился бурной реакции зала.

Добавим, что главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отказался дать комментарий «Медузе». «Я не готов комментировать. Вы сами раздуваете эти скандалы, а потом смакуете», — сказал Аксюта. 

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