Женщина, застуканная мужем, выдала любовника за насильника

Порталу Life.ru стало известно, что 31-летняя москвичка Инна Б. предавалась любовным утехам со своим 34-летним любовником Дмитрием Р. в ванной собственной квартиры, в то время как в соседней комнате спал её 33-летний муж Сергей Б. Курьёзный инцидент произошёл на западе столицы.

Девушке не повезло: супруг проснулся и застукал её в пикантной ситуации. Тогда же выяснилось, что Инна занималась сексом с лучшим другом Сергея.

Испуганная девушка не придумала ничего лучше, как закричать, что любовник изнасиловал её, воспользовавшись крепким сном мужа. Тогда Сергей решил постоять за честь Инны и вызвал полицейских.

Приехавший наряд полиции доставил всех участников инцидента в отделение по району Можайский, где и выяснилось, что Инна уже как год изменяет Сергею с его лучшим другом. Дмитрия сотрудники правоохранительных органов отпустили сразу после того, как девушка призналась в добровольной с ним связи.

Кроме того, молодой человек сообщил, что Инна сама дождалась, пока уснёт её муж, после чего предложила вместе принять душ. По данному факту начата доследственная проверка.