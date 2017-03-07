Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Девочка незаметно передала учителю записку... Прочитав ее, он сразу же вызвал полицию!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

27-летний Дональд Рей Гай силой удерживал свою девушку и ее 11-летнюю дочь взаперти в доме на колесах в Луизиане, пишет Маркетиум.

В течение нескольких недель он не позволял им покидать дом, но чтобы не вызывать подозрений, он был вынужден отпустить малышку в школу. Мужчина угрожал расправиться с ней и с ее матерью, если она расскажет кому-нибудь о нем. К счастью, женщине удалось написать записку на клочке бумаги и тайно передать дочери.

Когда напуганная девочка передала записку учителю, он не мог понять, что именно произошло. Ясно было одно, мать ребенка в беде и нуждается в помощи. Преподаватели сразу же обратились в полицию.

Полицейские пошли в дом на колесах и постучали. Когда им никто не открыл, они выбили дверь. Преступника, который прятался в шкафу, сразу же арестовали. Женщина не была ранена, но она была так напугана, что боялась выходить из дома.

У бедняги не было автомобиля, мужчина не давал ей говорить по телефону, а поскольку домик находился в сельской местности, помощи ей было ждать неоткуда.  Это просто счастье, что женщине удалось передать записку дочери и полицейские вовремя пришли ей на помощь!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдевочкадетижизньполицияпомощьучительшкола
мнение
смотри!
галерея и видео
EESTI LAUL 2017
финал EESTI LAUL! Достойный выбор!
EESTI LAUL!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:50
Это лучший способ довести женщину до оргазма
18:27
Фото: помолодевшая Памела Андерсон в платье без бюстгальтера попала под дождь
18:15
Видео: звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова зажгла в Таллинне! Вообще красавица
18:07
Как проводят свободное время самые известные политики мира
17:52
Матери певицы Светланы Лободы вызвали скорую после нападения в Киеве
17:45
Девочка незаметно передала учителю записку... Прочитав ее, он сразу же вызвал полицию!
17:30
Uber по-казахски: на вызов прибыло такси с деревянными стульями вместо сидений (фото)
17:10
Не могу в это поверить! СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
17:00
11 марта — запомните эту дату, таллиннцы! Она историческая!
16:51
Малинин застал соперника в постели своей жены
16:26
Как маленькая деталь на фото помогла обнаружить рак
16:00
Британские СМИ: в этой коммуналке вырос Владимир Путин (видео) (1)
15:42
Главным гостем первого дня Õllesummer станет один из лучших британских рок-коллективов
15:15
Нумерология: вот что означает ваш номер телефона
15:02
Продюсер Eesti Laul: минусы эстонской песни для «Евровидения» нужно переделать в плюсы
14:46
Серьезно заболевший Дима Билан стал экономить на одежде (1)
14:29
Олег Газманов попросил сына сменить фамилию
14:06
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (2)
13:58
Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке
13:37
Эдгар Гергель: Россия подозрительно тихо себя ведет (2)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет!

Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет!

18:42
В финскую детскую коробку добавят смазку
17:48
Четыре ошибки родителей, которые могут воспитать у ребeнка нездоровое отношение к еде
17:31
Неделя моды в Париже: показ Валентина Юдашкина
17:17
Российским мамам разрешат кормить грудью на работе
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(2)
Не могу в это поверить! СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
Малинин застал соперника в постели своей жены
Нумерология: вот что означает ваш номер телефона
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(9)
Топ комментариев
Звезду эстонского телешоу зверски избили на автозаправке в Таллинне (фото)(20)
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(9)
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео)(4)
Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети(3)
CмотриЦеликом
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (2)

Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке

Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке

Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)

Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео) (2)

6. мар
Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисаболезньвидеогороскопевровидениежизньзвездызодиаккальюлайдКерсти Кальюлайдконкурсмартмузыкапевицаплатьеприемроссиясекссетьсмотриснимокталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees