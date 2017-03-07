Девочка незаметно передала учителю записку... Прочитав ее, он сразу же вызвал полицию!

В течение нескольких недель он не позволял им покидать дом, но чтобы не вызывать подозрений, он был вынужден отпустить малышку в школу. Мужчина угрожал расправиться с ней и с ее матерью, если она расскажет кому-нибудь о нем. К счастью, женщине удалось написать записку на клочке бумаги и тайно передать дочери.

Когда напуганная девочка передала записку учителю, он не мог понять, что именно произошло. Ясно было одно, мать ребенка в беде и нуждается в помощи. Преподаватели сразу же обратились в полицию.

Полицейские пошли в дом на колесах и постучали. Когда им никто не открыл, они выбили дверь. Преступника, который прятался в шкафу, сразу же арестовали. Женщина не была ранена, но она была так напугана, что боялась выходить из дома.

У бедняги не было автомобиля, мужчина не давал ей говорить по телефону, а поскольку домик находился в сельской местности, помощи ей было ждать неоткуда. Это просто счастье, что женщине удалось передать записку дочери и полицейские вовремя пришли ей на помощь!