О, да! Как ревнуют разные знаки Зодиака

Говорят, что ревнуют только неуверенные в себе люди. Мы с этим не согласны, ведь для каждого человека существует свое объяснение ревности. И хоть от ревности иногда никуда не деться, важно научиться делать так, чтобы она не становилась беспочвенным поводом завершить отношения, пишет Dictat.net.

Сегодня мы предлагаем вам узнать, как же ревнуют представители разных знаков Зодиака!

Овен. Это один из самых вспыльчивых знаков Зодиака в момент ревности. Это чувство попросту застилает Овнам глаза, и они начинают вести себя агрессивно и крайне вспыльчиво.

Телец. Если представители этого знака начинают подозревать партнера в измене, то тут же затевают свое тайное расследование. Пока они не будут уверены в своих подозрениях на 100%, то не станут портить свои отношения.

Близнецы. Они всегда ставят в известность партнера, которого начинают ревновать. Дальше все зависит от него. Если партнер начнет обвинять Близнецов в чрезмерной ревнивости, то это приведет к ссоре.

Рак. Они очень наивны, поэтому до последнего не замечают предательства. Если же Рак убежден в том, что ему изменяют, то буквально вспыхнет от злости и просто уйдет от партнера. Без сцен ревности.

Лев. Они любят чувствовать себя свободно, но вот партнеру этого не позволяют. Малейший “поворот не туда” — и Львы уже устраивают сцены ревности.

Дева. Очень ревнивы, но не показывают этого в открытую. Они очень подозрительны и склонны к длительному анализу происходящего. Если вы застукаете их на ревности, то тогда уж им придется признаться в своих подозрениях.

Весы. Они тоже ревнуют скрытно, но при этом нуждаются в том, чтобы их подозрения поскорее опровергли.

Скорпион. Самый ревнивый знак Зодиака. Они просто сжигают своей ревностью, поэтому лучше не доводить до подобных ситуаций. Если вы выбрали себе Скорпиона в партнеры, то не давайте повода для скандалов.

Стрелец. Они никогда не признают своей ревности. Если же это случится, то приведет к концу отношений. Все дело в гордыне.

Козерог. Они часто ревнуют, но мимолетно, поэтому об этом даже не стоит говорить партнеру.

Водолей. Они редко ревнуют, но всегда держаться за “свое”, поэтому, если повод для ревности появится, они тут же включат инстинкт завоевателя.

Рыбы. Они не особо ревнивы, но требуют от партнеров уважения и верности. Если они почувствуют недостаток внимания, то начнут искать замену тому, кто их обделил.

Запомните, что ревновать можно, но осторожно! Не позволяйте этому чувству, когда оно беспочвенно, погубить ваши отношения.