Не могу в это поверить! СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла

Британский певец Джордж Майкл умер естественной смертью, о чем сообщает издание The Guardian со ссылкой на старшего коронера графства Оксфордшир Даррена Солтера, расследовавшего кончину артиста, пишет Korrespondent.net.

"Расследование причин смерти Джорджа Майкла завершено и получен окончательный вердикт патологоанатомического исследования", - отметил Солтер.

Коронер заявил, что причиной смерти певца стала "кардиомиопатия вместе с воспалением миокарда", а также "жировая инфильтрация печени". Более полной информации, как он утверждает, ожидать не стоит.

Также Солтер обратился к представителям СМИ с просьбой не донимать членов семьи Джорджа Майкла вопросами, и призвал уважать право на частную жизнь.

Как известно, Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни в своем доме в деревне Горинг-он-Темз 25 декабря 2016 года. Смерть наступила внезапно, во сне.