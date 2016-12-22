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Как проводят свободное время самые известные политики мира

Limon.ee
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«Делу время, потехе час» гласит одна из самых популярных поговорок. Известные политики, трудясь на благо государств и народов, не забывают и отдыхать.

Хобби Владимира Путина

Хобби президента России Путина известны всем. Это рыбалка, дзюдо, самбо, горные лыжи, пишет Dictat.net.

Президент Российской Федерации выпустил книгу под названием "Занимаемся дзюдо с Владимиром Путиным".

Ещё Владимир Владимирович занимается горными лыжами, и участвует в соревнованиях.

Хобби Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев занимается фотографией.

Хобби Александра Лукашенко

Глава Республики Беларусь увлекается игрой в хоккей, регулярно проводя тренировки во Дворце Спорта. Играет он на позиции крайнего нападающего. Стоит отметить, что такое хобби президента доставляет жителям немало проблем: спецслужбы ограничивают перемещение людей в радиусе одного километра от катка и запрещают открывать форточки и окна, а также выходить на балкон в непосредственной близости от катка, когда тренируются Александр Лукашенко.

Хобби Барака Обамы

Еще во время далекого предвыборного тура Обамы стало известно о его домашней пивоварне, бывший президент США на досуге изготавливает темный и светлый White House Honey Ale. Пивоварню можно назвать совместным хобби семьи Обамы, ведь мед для эля берется с пасеки в саду Белого дома, за которой следила Мишель Обами.

Из спортивной сферы Барак Обама также предпочитает гольф и бильярд.

Ким Чен Ын

Со школьных времен Ким Чен Ын любит играть в баскетбол, однажды он даже побывал на игре NBA. Его школьные учителя рассказывают, что на уроках рисования он любил рисовать портреты баскетболиста Майкла Джордана. А 28 февраля 2013 года он пригласил в Пхеньян команду Harlem Globetrotters для проведения встречи с баскетболистами из Северной Кореи.

Кондолиза Райс

В юности Кондолиза Райс училась музыке и даже хотела стать профессиональным музыкантом, но затем занялась изучением международных отношений. Однако в свободное время она неоднократно выступала с концертами. В 2008 году она исполнила Брамса для английской королевы, а в июле 2010 года выступила на благотворительном концерте с легендарной певицей Аретой Франклин, исполнив фортепианный концерт Моцарта.

Ангела Меркель

Ангела Меркель чем-то похожа на Мишель Обаму в своих предпочтениях, ведь у нее дома всегда есть место лопате и граблям. Канцлер с удовольствием проводит свое свободное время, ухаживая за цветами и любимым садом.

Николя Саркози

Николя Саркози предпочитает лыжи и бег трусцой, несмотря ни на какие погодные условия. Не забывает о своем хобби он и в командировках. Еще одним увлечением политика является филателия.

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