Как проводят свободное время самые известные политики мира

Хобби Владимира Путина

Хобби президента России Путина известны всем. Это рыбалка, дзюдо, самбо, горные лыжи, пишет Dictat.net.

Президент Российской Федерации выпустил книгу под названием "Занимаемся дзюдо с Владимиром Путиным".

Ещё Владимир Владимирович занимается горными лыжами, и участвует в соревнованиях.

Хобби Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев занимается фотографией.

Хобби Александра Лукашенко

Глава Республики Беларусь увлекается игрой в хоккей, регулярно проводя тренировки во Дворце Спорта. Играет он на позиции крайнего нападающего. Стоит отметить, что такое хобби президента доставляет жителям немало проблем: спецслужбы ограничивают перемещение людей в радиусе одного километра от катка и запрещают открывать форточки и окна, а также выходить на балкон в непосредственной близости от катка, когда тренируются Александр Лукашенко.

Хобби Барака Обамы

Еще во время далекого предвыборного тура Обамы стало известно о его домашней пивоварне, бывший президент США на досуге изготавливает темный и светлый White House Honey Ale. Пивоварню можно назвать совместным хобби семьи Обамы, ведь мед для эля берется с пасеки в саду Белого дома, за которой следила Мишель Обами.

Из спортивной сферы Барак Обама также предпочитает гольф и бильярд.

Ким Чен Ын

Со школьных времен Ким Чен Ын любит играть в баскетбол, однажды он даже побывал на игре NBA. Его школьные учителя рассказывают, что на уроках рисования он любил рисовать портреты баскетболиста Майкла Джордана. А 28 февраля 2013 года он пригласил в Пхеньян команду Harlem Globetrotters для проведения встречи с баскетболистами из Северной Кореи.

Кондолиза Райс

В юности Кондолиза Райс училась музыке и даже хотела стать профессиональным музыкантом, но затем занялась изучением международных отношений. Однако в свободное время она неоднократно выступала с концертами. В 2008 году она исполнила Брамса для английской королевы, а в июле 2010 года выступила на благотворительном концерте с легендарной певицей Аретой Франклин, исполнив фортепианный концерт Моцарта.

Ангела Меркель

Ангела Меркель чем-то похожа на Мишель Обаму в своих предпочтениях, ведь у нее дома всегда есть место лопате и граблям. Канцлер с удовольствием проводит свое свободное время, ухаживая за цветами и любимым садом.

Николя Саркози

Николя Саркози предпочитает лыжи и бег трусцой, несмотря ни на какие погодные условия. Не забывает о своем хобби он и в командировках. Еще одним увлечением политика является филателия.