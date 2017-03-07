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Таблоид: будущий презедент состоял в банде и охотился на крыс

Британские СМИ: в этой коммуналке вырос Владимир Путин (видео)

Limon.ee
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Британское издание Mirror опубликовало сюжет о коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, в которой, по данным издания, вырос нынешний президент России Владимир Путин, передает TopNews.

Журналист Энди Лайнc в своей статье под названием "Уличный хулиган: как бандит из трущоб стал президентом России" рассказал о том, что путин родился в бедном районе Санкт-Петербурга, когда "по улицам бродили банды, жестокие драки были обычным делом, а дети помирали от голода". 

Корреспондент утверждает, что будущий российский лидер вырос в коммуналке с картонными стенами и одним туалетом на несколько семей.

"Так что трудно поверить, что живший в такой бедности мог стать одним из самых богатых и самых мощных в мире людей", - говорится в статье.

Один из неназванных бывших друзей Путина рассказал Mirror, что президент научился выживать на этих улицах

"Это было жестоко, и это было нормально -  выживает наиболее приспособленный. Это дало ему силы верить, что все возможно", - сказал собеседник британского издания.

По утверждению мужчины, молодой Путин охотился на крыс, в большом количестве обитавших в этом районе. Там же будущий глава государства получил важный урок жизни.

Другой также неназванный давний знакомый Путина рассказал корреспонденту Mirror о том, как будущий политик вел себя в школе.

"Это был очень жестокое место, и когда Путин был молод, он был плохим мальчиком. Он объединился с бандой молодых людей и это было непросто. Это был очень, очень плохой район, и там было много преступных группировок",  - сказал он.

По мнению британских журналистов, после того, как главаря банды посадили, Путин взялся за ум и начал заниматься спортом — сначала боксом, потом дзюдо и самбо, и в 18 лет он был уже чемпионом Петербурга.

Со своей будущей профессией, по утверждению таблоида, Владимир Путин определился еще будучи подростком: тогда он захотел стать шпионом. Как заявил один из его "друзей", "юный Володя" ежедневно проверял "знаки от КГБ" в городском парке.

"Бывшая квартира на четвертом этаже сейчас занята другой семьей. Мы вежливо постучали в дверь и спросили, могли бы мы видеть комнату, где Путин вырос. "Нет", был ответ, а потом началась ругань. Мы злоупотребили гостеприимством и пришло время уйти", - подытожил журналист.

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