Матери певицы Светланы Лободы вызвали скорую после нападения в Киеве

"Я впервые в жизни вызывала себе скорую помощь, — рассказала Наталья Лобода близким, — так подскочило давление, что трясло всю. То, что происходило под окнами нашего дома, сильно напугало нас с Евой. Незнакомые люди на неизвестной мне машине ходили на протяжении всего дня вокруг дома, после пытались проникнуть на нашу территорию. Мы вызвали полицию... всё это так страшно. В каком мире мы живём... Хорошо, что врачи быстро приехали", - пишет Life.ru.

Напомним, съёмочная группа заявила о якобы нападении на них охранников Светланы. Продюсер Лободы опровергла это и пояснила, что готова представить видео с камер наблюдения на доме певицы. В особняке в этот момент находились шестилетняя дочь знаменитости Ева и 59-летняя мать Светланы Наталья Васильевна.

Фото матери Светланы Лободы смотрите ЗДЕСЬ!