Сладкое фото: Виктория Лопырева напомнила о себе, показав роскошную грудь

Но гаджет, который и был объектом для рекламы, Вика держит около груди. Скорее всего именно для того, чтобы фото набрало как можно больше лайков, Лопырева решила надеть откровенную маечку, которая отлично демонстрирует грудь.
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В данный момент блондинка Виктория Лопырева наслаждается лучами солнца Арабских Эмиратов. Но и про заработок в Instagram она не забывает. Вика должна была прорекламировать новый телефон. Сделала она это очень удачно, опубликовав, на первый взгляд, приличный снимок в одежде.
Но гаджет, который и был объектом для рекламы, Вика держит около груди. Скорее всего именно для того, чтобы фото набрало как можно больше лайков, Лопырева решила надеть откровенную маечку, которая отлично демонстрирует грудь.
Смотрите фото ЗДЕСЬ!
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