Малинин застал соперника в постели своей жены

Александр Малинин поделился с подписчиками своей страницы в социальной сети любопытным снимком. На его супружеском ложе разлегся огромный черно-белый кот. "Застал на месте преступления. Так вот кто спит с моей женой, когда я на гастролях!!!", – подписал певец фото.

A post shared by Александр Малинин (@alexandr_malinin) on Mar 7, 2017 at 3:44am PST

"Такого соперника надо безжалостно ...... заласкать", "Какой красавчик! Так и хочется потискать!", – умиляются в подписях поклонники.

Они, кстати знают, что в разное время у Александра жили неуклюжий американский стаффордширский терьер Адольф, кавказская овчарка Лиза и йоркширские терьеры Фрасуаза (или попросту Фрося) и Джулия (Жужа). Причем Фрося порой сопровождала певца на светских приемах, неизменно поражая бомонд умением пить воду из стакана и аккуратно есть из тарелки заморские лакомства. Если кто-то из животных певца умирал, то поклонники переживали не меньше хозяев четвероногих друзей.

"Время от времени друзья пытаются подарить мне еще и лошадь, но я отбрыкиваюсь", – признался как-то Александр. Да когда ему заниматься еще и лошадью, когда с начала марта до конца апреля у Малинина в гастрольном графике значится 26 городов, в которых ждут певца.