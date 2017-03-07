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Малинин застал соперника в постели своей жены

Limon.ee
Limon.ee
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Певец выяснил, кто согревает его супругу, когда сам он уезжает на гастроли. Но лишь порадовался своему открытию, пишет Дни.ру.

Александр Малинин поделился с подписчиками своей страницы в социальной сети любопытным снимком. На его супружеском ложе разлегся огромный черно-белый кот. "Застал на месте преступления. Так вот кто спит с моей женой, когда я на гастролях!!!", – подписал певец фото.

"Такого соперника надо безжалостно ...... заласкать", "Какой красавчик! Так и хочется потискать!", – умиляются в подписях поклонники.

Они, кстати знают, что в разное время у Александра жили неуклюжий американский стаффордширский терьер Адольф, кавказская овчарка Лиза и йоркширские терьеры Фрасуаза (или попросту Фрося) и Джулия (Жужа). Причем Фрося порой сопровождала певца на светских приемах, неизменно поражая бомонд умением пить воду из стакана и аккуратно есть из тарелки заморские лакомства. Если кто-то из животных певца умирал, то поклонники переживали не меньше хозяев четвероногих друзей.

"Время от времени друзья пытаются подарить мне еще и лошадь, но я отбрыкиваюсь", – признался как-то Александр. Да когда ему заниматься еще и лошадью, когда с начала марта до конца апреля у Малинина в гастрольном графике значится 26 городов, в которых ждут певца. 

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