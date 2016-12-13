Как маленькая деталь на фото помогла обнаружить рак

«Моя мама заметила шишку у меня на шее, — рассказывает Лорна. — Она думала, что я немного похудела, но через три месяца я сходила к врачу, который подтвердил, что у меня узелковое утолщение в щитовидке», пишет Soulpost.ru.

Узлы в щитовидной железе достаточно распространены и могут быть безобидны. Но у Лорны уплотнение было больше, чем обычно, и плотнее на ощупь. И биопсия подтвердила, что это рак.

«Это был шок. Я не верила в это, потому что чувствовала себя хорошо. Это было не то, как я думала, выглядит рак. Я не чувствовала себя больной».

В результате Лорне удалили часть щитовидной железы. Ей повезло, что все это произошло вовремя. Но есть и некоторые другие признаки рака щитовидки, которые стоит знать: