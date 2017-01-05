Это лучший способ довести женщину до оргазма

Согласно исследованию, проведенному Университетом Чапмана, Университетом Индианы и Институтом Кинси, «оргазмический разрыв» между мужчинами и женщинами реален. Женщины испытывают оргазмы намного реже, чем мужчины, и теперь это научно доказано.

Исследователи опросили более 52 000 человек и обнаружили, что мужчины достигают оргазма в 95 процентах случаев, а женщины – только в 65 процентах. Несправедливость налицо, но как помешать такой печальной статистике?

По результатам исследования, ученые вывели идеальную формулу достижения пика наслаждения женщиной – «Золотое трио» оргазма. По словам испытуемых женщин, у них больше шансов оргазмировать, если секс включает в себя: «глубокие поцелуи, ручную стимуляцию половых органов и / или оральный секс в дополнение к вагинальному половому акту».

Кроме того, исследование показало, что женщины, которые испытывают оргазм чаще, более склонны:

— заниматься сексом дольше;

— посылать вам эротические сообщения;

— носить сексуальное нижнее белье;

— пробовать причудливые сексуальные позиции;

— заниматься анальным сексом;

— придумывать новые фантазии и осуществлять их;

— говорить «грязные» словечки.

Так что, дорогие мужчины, у вас больше возможностей доставить своей любимой максимум удовольствия, чем вы думаете.