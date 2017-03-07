Главным гостем первого дня Õllesummer станет один из лучших британских рок-коллективов

Часто KASABIAN называют представителями инди-рока, однако гитарист коллектива Серджио Пиццорно (Серж) утверждает, что он ненавидит инди-рок и не считает, что творчество его группы относится к этой категории. KASABIAN играют смесь электронной музыки и рока, и, без сомнения, на сегодняшний день они являются одним из основных британских коллективов, исполняющих живой рок.

Название Kasabian группа получила в честь Линды Касабьян, которая была за рулем автомобиля, увозившего американского серийного убийцу Чарльза Менсона с места преступления. Возможно, именно поэтому творчество коллектива окружает особая аура таинственности и мрачности.

Их пластинку, которая должна выйти в свет в апреле, ждет весь мир. Серж комментирует это событие так: «Прошлый год был лучшим в моей жизни. Весь мир перевернулся с ног на голову. Но я думал, что это будет лучший год в моей жизни. Я написал веселый альбом в жанре популярной музыки – он абсолютно противоречит тому, что творится сейчас в мире. Такова моя реакция – некий противовес – на нынешнюю ситуацию».

Хотя коллектив считается одним из лучших на сегодняшний день, кто исполняет рок вживую, и известные модные и автомобильные бренды хотят с ними сотрудничать (над стилем одного из их нью-йоркских шоу работала модная компания Mulberry), говорят, что музыканты довольно скромные парни, и их запросто можно встретить в их родном городе Лестере, где они с удовольствием проводят время с друзьями детства.

Следующего зарубежного артиста организаторы Õllesummer объявят в ближайшие недели. Помимо зарубежных звезд, на сценах фестиваля, которых будет целых восемь, выступит большинство известных эстонских артистов. 24-й по счету Õllesummer Festival будет проходить с 5 по 8 июля на Таллиннском певческом поле, и стоимость дневного билета в предварительной продаже составляет 15 евро, стоимость билета на все дни фестиваля – 35 евро. Перед фестивалем цены возрастут.