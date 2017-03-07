Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Нумерология: вот что означает ваш номер телефона

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Нумерология — наука о числах. Согласно ей, каждое число в нашей жизни имеет особый смысл и помогает разобраться в предназначении. С помощью сложения всех цифр номера вашего телефона вы сможете узнать, что готовит вам судьба, пишет TVNet.

Для того чтобы определить число вашего телефона, сложите все имеющиеся в нем цифры до получения однозначного числа. Например, ваш номер телефона — 8 915 356 22 54. Это значит, что нужно сложить 8+9+1+5+3+5+6+2+2+5+4=50. 5+0=5. Значит, вашей определяющей цифрой будет 5.

Если вы получили двузначное число, сложите его до целого, например: 8 919 016 25 25 = 48, 4+8=12, 1+2=3.

Такие же манипуляции проведите, если у вас не мобильный, а городской телефон. Желательно использовать полный его номер, включающий код города.

Значение получившейся цифры

Число 1. Единица открывает в людях удачливых предпринимателей и бизнесменов. Единожды взявший бразды правления крепко стоит на ногах и не допускает ошибок в своих действиях. Это люди точных чисел, которым легко удается работа, связанная с подсчетами и расчетами. Среди них много строителей-архитекторов, бухгалтеров, аналитиков.

Число 2. Эта цифра открывает любовные каналы.

Людям с таким числом сопутствует удача в любви и поиске второй половинки, долгая счастливая жизнь в браке, полное взаимопонимание и отдача.

Люди с этой цифрой в жизненном коде часто многодетны. Их безграничная любовь распространяется и на окружающих, что благотворно влияет на дружбу, партнерские отношения. Чаще всего людей-двоек можно встретить в сфере работы с детьми, в брачных агентствах, больницах, социальных фондах.

Число 3. Тройка определяет любовь с творческим настроем. Тем, чей номер телефона соответствует этому числу, легко удается достичь высот в музыкальной, писательской, актерской, художественной сферах. Также среди людей-троек часто встречаются ораторы и общественные деятели. Они обладают даром зажигать в людях чувство прекрасного, а также помогать погрузиться в мир искусства, понять истинный глубинный смысл произведения, картины, слов и действий.

Число 4. Это число отличает людей с устоявшейся жизненной позицией. В нумерологии число 4 не дает сильного стремления к достижению высот, однако позволяет наслаждаться существующим положением дел. На таких людей можно положиться, они обладают жизненной мудростью и всегда дают ценные советы. Это люди идеи, работающие не столько во благо себе, сколько на пользу окружающим.

Чаще всего их можно встретить в сфере культуры и образования. Это музейные работники, библиотекари, учителя, руководители кружков по интересам.

Число 5. Пятерка отличает людей, склонных к авантюрам и путешествиям. Это те, кто не способен долго сидеть на одном месте. Подвижные и инициативные, они способны уговорить практически любого на поход в горы, спонтанную поездку в другой город или замыслить что-то неординарное. Хорошо себя чувствуют в сфере развлечений и досуга. Это аниматоры, инструкторы по активным видам спорта, руководители досуговых учреждений.

Число 6. Люди с этой цифрой часто счастливы в браке. Их отличают верность и искренняя любовь к своей половинке. Отличные семьянины, они способны внести комфорт и уют в свою жизнь, окружить теплом и заботой.

Часто отменно готовят, прекрасно справляются с ведением домашнего хозяйства. Добродушие этих людей дает уверенность в том, что мир прекрасен, а жизнь — это великое счастье и радость для каждого.

Число 7. Семерка отличает людей, отрешенных от материального мира. Превыше всего они ценят душевный комфорт, спокойствие и размеренность. Увлекаются практиками медитации, стремятся достичь внутренней гармонии. Набожны, стараются ежедневно развить духовную составляющую и несут в мир добро. Не гонятся ни за славой, ни за деньгами. Часто посвящают свою жизнь служению Богу или удаляются познавать мир в одиночестве.

Число 8. Обладатели этой цифры удачливы в привлечении денежного изобилия. Фортуна стоит у них за плечом, направляя усилия на достижение поставленных целей.

Этих людей отличает честность и порядочность. Иметь дела с ними — большая удача. Они не способны на предательство и присвоение чужих средств и заслуг.

Число 9. Девятка привлекает в жизнь людей удачу. И не просто удачу, а помогает буквально во всем. Таких людей называют любимчиками судьбы. Они способны интуитивно чувствовать приближение опасности. Именно такие люди сворачивают с дороги, прежде чем туда упадет кирпич или по луже пронесется автомобиль на большой скорости.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАномертелефонцифры
мнение
смотри!
галерея и видео
EESTI LAUL 2017
финал EESTI LAUL! Достойный выбор!
EESTI LAUL!
Эксклюзив на Limon.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:42
Главным гостем первого дня Õllesummer станет один из лучших британских рок-коллективов
15:15
Нумерология: вот что означает ваш номер телефона
15:02
Продюсер Eesti Laul: минусы эстонской песни для «Евровидения» нужно переделать в плюсы
14:46
Серьезно заболевший Дима Билан стал экономить на одежде
14:29
Олег Газманов попросил сына сменить фамилию
14:06
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (2)
13:58
Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке
13:37
Эдгар Гергель: Россия подозрительно тихо себя ведет (2)
13:18
Хейтеры телеведущей могут смотреть это видео вечно: окровавленная Ольга Бузова визжит от боли
12:51
Киркоров с ужасом рассказал о страшной болезни Юдашкина
12:37
Фото: Роналду развлекся с танцующим миллионером. А вы помните танец Ольги Бузовой и богача?
12:25
Как часто разные знаки Зодиака попадают в аварии и как этого избежать
12:07
Анджелину Джоли застукали с новым возлюбленным (1)
11:58
Смотри: похудевшая на 25 килограммов Чехова показала фигуру в купальнике
11:40
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле (8)
11:38
Мужчина, а тебя тоже бесят эти слова? 50 глупых фраз, которые произносит каждая женщина (1)
11:28
Иван Ургант поделился редким снимком с женой
10:59
Яна Рудковская выступила против решения больного Димы Билана
10:51
Диану Шурыгину позвали на «Дом-2»
10:41
Эталонная женщина по знаку Зодиака. Первое место присуждается… (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Секс назвали лучшим способом получить повышение

Секс назвали лучшим способом получить повышение (2)

15:47
Фото: в России уже началась лихорадка в преддверие 8 Марта
15:32
Весна-лето: взгляд из Риги
15:15
Восемь способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить аж девять килограммов! (1)
14:50
Кожаные аксессуары — лучший способ продемонстрировать чувство стиля
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(2)
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(7)
Эдгар Гергель: Россия подозрительно тихо себя ведет(2)
Киркоров с ужасом рассказал о страшной болезни Юдашкина
Смотри: похудевшая на 25 килограммов Чехова показала фигуру в купальнике
Топ комментариев
Звезду эстонского телешоу зверски избили на автозаправке в Таллинне (фото)(20)
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(8)
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео)(4)
Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети(3)
CмотриЦеликом
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (2)

Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке

Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке

Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)

Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео) (2)

6. мар
Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисаартисткавидеогороскопдевушкаевровидениежизньзвездыинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдконкурсмузыкапевицаплатьеприемроссиясекссетьсмотриснимокталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees