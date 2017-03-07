Нумерология: вот что означает ваш номер телефона

Для того чтобы определить число вашего телефона, сложите все имеющиеся в нем цифры до получения однозначного числа. Например, ваш номер телефона — 8 915 356 22 54. Это значит, что нужно сложить 8+9+1+5+3+5+6+2+2+5+4=50. 5+0=5. Значит, вашей определяющей цифрой будет 5.

Если вы получили двузначное число, сложите его до целого, например: 8 919 016 25 25 = 48, 4+8=12, 1+2=3.

Такие же манипуляции проведите, если у вас не мобильный, а городской телефон. Желательно использовать полный его номер, включающий код города.

Значение получившейся цифры

Число 1. Единица открывает в людях удачливых предпринимателей и бизнесменов. Единожды взявший бразды правления крепко стоит на ногах и не допускает ошибок в своих действиях. Это люди точных чисел, которым легко удается работа, связанная с подсчетами и расчетами. Среди них много строителей-архитекторов, бухгалтеров, аналитиков.

Число 2. Эта цифра открывает любовные каналы.

Людям с таким числом сопутствует удача в любви и поиске второй половинки, долгая счастливая жизнь в браке, полное взаимопонимание и отдача.

Люди с этой цифрой в жизненном коде часто многодетны. Их безграничная любовь распространяется и на окружающих, что благотворно влияет на дружбу, партнерские отношения. Чаще всего людей-двоек можно встретить в сфере работы с детьми, в брачных агентствах, больницах, социальных фондах.

Число 3. Тройка определяет любовь с творческим настроем. Тем, чей номер телефона соответствует этому числу, легко удается достичь высот в музыкальной, писательской, актерской, художественной сферах. Также среди людей-троек часто встречаются ораторы и общественные деятели. Они обладают даром зажигать в людях чувство прекрасного, а также помогать погрузиться в мир искусства, понять истинный глубинный смысл произведения, картины, слов и действий.

Число 4. Это число отличает людей с устоявшейся жизненной позицией. В нумерологии число 4 не дает сильного стремления к достижению высот, однако позволяет наслаждаться существующим положением дел. На таких людей можно положиться, они обладают жизненной мудростью и всегда дают ценные советы. Это люди идеи, работающие не столько во благо себе, сколько на пользу окружающим.

Чаще всего их можно встретить в сфере культуры и образования. Это музейные работники, библиотекари, учителя, руководители кружков по интересам.

Число 5. Пятерка отличает людей, склонных к авантюрам и путешествиям. Это те, кто не способен долго сидеть на одном месте. Подвижные и инициативные, они способны уговорить практически любого на поход в горы, спонтанную поездку в другой город или замыслить что-то неординарное. Хорошо себя чувствуют в сфере развлечений и досуга. Это аниматоры, инструкторы по активным видам спорта, руководители досуговых учреждений.

Число 6. Люди с этой цифрой часто счастливы в браке. Их отличают верность и искренняя любовь к своей половинке. Отличные семьянины, они способны внести комфорт и уют в свою жизнь, окружить теплом и заботой.

Часто отменно готовят, прекрасно справляются с ведением домашнего хозяйства. Добродушие этих людей дает уверенность в том, что мир прекрасен, а жизнь — это великое счастье и радость для каждого.

Число 7. Семерка отличает людей, отрешенных от материального мира. Превыше всего они ценят душевный комфорт, спокойствие и размеренность. Увлекаются практиками медитации, стремятся достичь внутренней гармонии. Набожны, стараются ежедневно развить духовную составляющую и несут в мир добро. Не гонятся ни за славой, ни за деньгами. Часто посвящают свою жизнь служению Богу или удаляются познавать мир в одиночестве.

Число 8. Обладатели этой цифры удачливы в привлечении денежного изобилия. Фортуна стоит у них за плечом, направляя усилия на достижение поставленных целей.

Этих людей отличает честность и порядочность. Иметь дела с ними — большая удача. Они не способны на предательство и присвоение чужих средств и заслуг.

Число 9. Девятка привлекает в жизнь людей удачу. И не просто удачу, а помогает буквально во всем. Таких людей называют любимчиками судьбы. Они способны интуитивно чувствовать приближение опасности. Именно такие люди сворачивают с дороги, прежде чем туда упадет кирпич или по луже пронесется автомобиль на большой скорости.