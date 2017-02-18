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Продюсер Eesti Laul: минусы эстонской песни для «Евровидения» нужно переделать в плюсы

Limon.ee
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По словам продюсера Eesti Laul Марта Нормета, победившая в этом году песня Verona вызвала массу дискуссий на тему, какой должна быть композиция — современной или со старым звучанием, передает ERR.

Нормет считает, что песня Verona — вне времени, а вместо того, чтобы скрывать старомодный стиль, нужно подать его в качестве преимущества.

"Сейчас проводится множество собраний в связи с предстоящей поездкой на "Евровидение". Консультанты и продюсеры из Швеции помогают нам разработать победную концепцию выступления. Эта дилемма о звучании — одна из основных тем обсуждения. Да, песню-победителя нельзя назвать модной, но мне кажется, что не всегда нужно следовать последней моде, потому что большая часть людей в ней ничего не понимает", - сказал Нормет в передаче Vikerhommik.

Для начала предстоит решить, готова ли музыкальная часть выступления. "По этому вопросу особенно хотелось бы узнать мнение шведов", - отметил Нормет и добавил, что при необходимости можно будет изменить аранжировку песни. "Разумеется, сама мелодия останется прежней, равно как и исполнители, но когда Свен писал эту песню, он придумал несколько вариаций", - рассказал продюсер.

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