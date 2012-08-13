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Олег Газманов попросил сына сменить фамилию

Limon.ee
Limon.ee
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Все произошедшее с Родионом певец воспринимает как неизбежность. Он долго отговаривал его от занятий музыкой. Но в итоге видит счастливые глаза наследника.

В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как Родион Газманов впервые вышел на сцену. Тогда ему было всего шесть лет, но вся страна вместе с ним распевала песню про собаку по кличке Люси, пишет Дни.ру. Именно этой композицией Родион открыл свой первый большой концерт в Москве. Поддержать его пришли коллеги-артисты, среди которых – Сати Казанова, Лиза Арзамасова и, конечно, знаменитый отец Родиона – певец Олег Газманов.

"Я постарался дать сыну максимально хорошее образование в сфере экономики, бизнеса – Родион окончил колледж в Англии, получил красный диплом в финансовой академии в России. Перспективы были блестящие! Но у детей свой путь, и сын, как оказалось, видел себя на сцене, – рассказал Газманов-старший Dni.Ru перед началом концерта в Кремле. – Он захотел быть счастливым без моей помощи. Хотя, по сути, повторяет мой путь, ведь я в свое время тоже изучал сопротивление материалов, теоретическую механику, писал диссертацию в серьезном вузе, но все равно в итоге пошел в музыку. Так же и Родион сказал мне, что сидеть с утра до вечера в офисе его не прельщает и что бизнес – не его стезя. Я это принял как неизбежное и не стал отговаривать. Хотя, конечно, очень переживал. Но в итоге вижу счастливые глаза сына".

"Родион пашет, как ни один офисный работник – ведет на русском и английском программы, выступает, преодолевает чудовищную конкуренцию. Хотя пение пока не приносит сыну столько денег, как в свое время бизнес. Но это не главное. Ведь у него есть возможность творить, а что может быть дороже?! – продолжает он. – Кстати, поет Родион, как мне кажется, лучше меня – он сразу чисто попадает в ноту. Хотя по харизме ему еще надо догонять меня – я же постарше буду. Сын не делает, как я, сальто на сцене – и не надо! Зато он больше концентрируется на образах и словах".

"Сыну, на мой взгляд, при старте на эстраде мешала громкая фамилия, – уверен Олег Михайлович. – Скажу честно: я был против того, чтобы он выходил на сцену как Газманов. Ведь его сравнивали и будут сравнивать со мной, а это неправильно – у каждого свой путь, почерк, стиль. Я предложил ему сменить фамилию, на что Родион ответил: "Папа, это неправильно, не хочу брать никакие псевдонимы. Я – Газманов, и буду стараться гордо нести эту фамилию".

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