Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Серьезно заболевший Дима Билан стал экономить на одежде

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Общественность уже несколько дней обсуждает новость о том, что известный певец Дима Билан серьезно болен. 

Недавно поклонников популярного российского певца шокировала новость о том, что он стал экономить на одежде, передает 7d.org. Сам Дима Билан живет в загородном доме, который обошелся ему в немалую сумму. И недавно артист решился признаться, что старается не тратить много денег на одежду. Он считает, что сейчас есть множество марок одежды, модели которых идентичны, но стоят совершенно по-разному. Но что касается туфель и сумок, то здесь Дима Билан предпочитает не скромничать. Большинство его поклонников согласны с его точкой зрения.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАболезньдима биланодежда
По теме
Яна Рудковская выступила против решения больного Димы Билана

Яна Рудковская выступила против решения больного Димы Билана

Недавно стало известно, что популярный исполнитель Дима Билан серьезно болен. Его продюсер Яна Рудковская высказала свою точку зрения по данному вопросу. Врачи поставили Билану неутешительный диагноз

Врачи поставили Билану неутешительный диагноз

Певец рассказал о заболевании. И пожаловался на адские боли. Дима Билан серьезно болен и готовится к операции

Дима Билан серьезно болен и готовится к операции

В Сети появилась информация о тяжелом состоянии Димы Билана.
мнение
смотри!
галерея и видео
EESTI LAUL 2017
финал EESTI LAUL! Достойный выбор!
EESTI LAUL!
Эксклюзив на Limon.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:42
Главным гостем первого дня Õllesummer станет один из лучших британских рок-коллективов
15:15
Нумерология: вот что означает ваш номер телефона
15:02
Продюсер Eesti Laul: минусы эстонской песни для «Евровидения» нужно переделать в плюсы
14:46
Серьезно заболевший Дима Билан стал экономить на одежде
14:29
Олег Газманов попросил сына сменить фамилию
14:06
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (2)
13:58
Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке
13:37
Эдгар Гергель: Россия подозрительно тихо себя ведет (2)
13:18
Хейтеры телеведущей могут смотреть это видео вечно: окровавленная Ольга Бузова визжит от боли
12:51
Киркоров с ужасом рассказал о страшной болезни Юдашкина
12:37
Фото: Роналду развлекся с танцующим миллионером. А вы помните танец Ольги Бузовой и богача?
12:25
Как часто разные знаки Зодиака попадают в аварии и как этого избежать
12:07
Анджелину Джоли застукали с новым возлюбленным (1)
11:58
Смотри: похудевшая на 25 килограммов Чехова показала фигуру в купальнике
11:40
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле (8)
11:38
Мужчина, а тебя тоже бесят эти слова? 50 глупых фраз, которые произносит каждая женщина (1)
11:28
Иван Ургант поделился редким снимком с женой
10:59
Яна Рудковская выступила против решения больного Димы Билана
10:51
Диану Шурыгину позвали на «Дом-2»
10:41
Эталонная женщина по знаку Зодиака. Первое место присуждается… (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Секс назвали лучшим способом получить повышение

Секс назвали лучшим способом получить повышение (2)

15:47
Фото: в России уже началась лихорадка в преддверие 8 Марта
15:32
Весна-лето: взгляд из Риги
15:15
Восемь способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить аж девять килограммов! (1)
14:50
Кожаные аксессуары — лучший способ продемонстрировать чувство стиля
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(2)
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(7)
Эдгар Гергель: Россия подозрительно тихо себя ведет(2)
Киркоров с ужасом рассказал о страшной болезни Юдашкина
Смотри: похудевшая на 25 килограммов Чехова показала фигуру в купальнике
Топ комментариев
Звезду эстонского телешоу зверски избили на автозаправке в Таллинне (фото)(20)
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(8)
Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео)(4)
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение(3)
CмотриЦеликом
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (2)

Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке

Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке

Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)

Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео) (2)

6. мар
Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисаартисткавидеогороскопдевушкаевровидениежизньзвездыинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдконкурсмузыкапевицаплатьеприемроссиясекссетьсмотриснимокталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees