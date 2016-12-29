Серьезно заболевший Дима Билан стал экономить на одежде

Недавно поклонников популярного российского певца шокировала новость о том, что он стал экономить на одежде, передает 7d.org. Сам Дима Билан живет в загородном доме, который обошелся ему в немалую сумму. И недавно артист решился признаться, что старается не тратить много денег на одежду. Он считает, что сейчас есть множество марок одежды, модели которых идентичны, но стоят совершенно по-разному. Но что касается туфель и сумок, то здесь Дима Билан предпочитает не скромничать. Большинство его поклонников согласны с его точкой зрения.