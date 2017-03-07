Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке

В США сняли на видео неизвестную пожилую женщину, бодро танцующую на парковке возле ресторана. Видеозапись под названием «Танцующая королева автостоянки», опубликованная на youtube, собрала уже почти 25 тысяч просмотров, пишет Ridus.ru.

«Почему она танцует?», — спрашивают комментаторы. «Потому что может!», — отвечают им другие и отмечают большой репертуар танцевальных движений незнакомки. Впрочем непонятно, что веселит интернет-пользователей больше — танцующая пенсионерка или заразительный закадровый смех.