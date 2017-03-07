«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

Поскольку выпуски передачи «Пусть говорят» с Шурыгиной имели невероятную популярность и опередили по рейтингам даже новостные передачи Первого канала, Андрей Малахов пригласил Шурыгину к себе в эфир вновь, а также позвал тех, кто свежеиспеченную звезду яро критикует или же, напротив, поддерживает.

Наш соотечественник – журналист и блогер Владислав Копылков из Таллинна – стал одним из тех, кто приехал поддержать Диану Шурыгину в новых выпусках «Пусть говорят».

«То, что сейчас происходит с Дианой – сожжение на костре», – заявил Копылков, сев с Дианой в студии «Пусть говорят» на один диван и протянув ей свою руку. – Сожжение на костре метафизическое, которое происходит в интернете. На нее обваливается шквал критики только за то, что девочка не боится своей сексуальности и ее демонстрирует», – высказался Копылков, но зал встретил его недовольным гулом. Эстонский блогер не растерялся и начал спрашивать, где нимбы над головами у тех, кто Шурыгину так отчаянно критикует? Парня же, которого за изнасилование Шурыгиной осудили, Копылков назвал жертвой. «Он жертва алкоголя, наркотиков и слабого сексуального воспитания», – блогер отметил и то, что насильника защищать нельзя в любом случае.

На передачу Владислав приехал в футболке с дерзким лозунгом: «Пылай, полыхай, греши». «Зачем ты выбрал сегодня эту футболку?» – спросил у гостя из Эстонии Андрей Малахов. Не успел Копылков ответить на вопрос знаменитого ведущего, как получил в свой адрес оскорбление от популярного российского блогера Николая Соболева: «У него мозги на донышке», – язвительно прокомментировал оппонент Копылкова с соседнего дивана. «Тише, зал!» – вмешался Малахов, попытавшись угомонить возбудившуюся публику, а за гостя из Эстонии заступился постоянный участник программы «Пусть говорят» адвокат Григорий Сарбаев. Он попросил у Соболева гостя из Эстонии не оскорблять и нашел здравый смысл в позиции Копылкова.

Гул в зале стих и Малахов вновь повторил вопрос Копылкову про надпись на его футболке, но эстонский блогер уже принялся, в свою очередь, нападать на Соболева. «Соболев – это все, что не так с YouTube!» – заявил Копылков, отметив, что популярный российский блогер, число подписчиков которого уже перевалило за миллион, абсолютно не харизматичен. А вот на вопрос Малахова Копылков, так и не ответил, сославшись на то, что вправе надеть все, что угодно.

Хотите увидеть, как это было – смотрите свежий выпуск передачи «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной целиком.