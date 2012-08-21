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Киркоров с ужасом рассказал о страшной болезни Юдашкина

Limon.ee
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Певец Филипп Киркоров рассказал, как популярный модельер Валентин Юдашкин боролся с серьезным заболеванием почек. Артист считает чету Юдашкиных очень сильными людьми.

"Слава Богу, что это случилось рано и мы успели. Все могло быть гораздо хуже. Нас всех поразила мужественность, с которой это восприняли Валентин и Марина (жена Юдашкина. – Прим. ред.). Как они это все пережили, держались и прошли. Я знал, что Валентин очень сильный, и Марина тоже. Она относится к тому типу женщин, которые смогут остановить коня на скаку и войти в горящую избу. Я не видел человека мужественнее Валентина. Это потрясающе. И, может быть, поэтому он победил страшное заболевание, и все позади", – объяснил Киркоров в студии программы "Прямой эфир", пишут Dni.ru.

Ведущий передачи Борис Корчевников напомнил, что из-за болезни именитый модельер пропустил собственный показ на Парижской неделе моды. Однако Юдашкин управлял процессом по телефону. Вместо него на сцену вышла дочь Галина со своим сыном Анатолием.

Сам Валентин так прокомментировал собственное заболевание. "Все живые люди, и люди болеют", – признался он. Затем модельер поблагодарил врачей, которые помогли ему. Выяснилось, что Валентин лечился в России, так как доверяет отечественным специалистам. "Может быть, российские врачи отличаются военным духом", – предположил он.

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