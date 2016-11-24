Фото: Роналду развлекся с танцующим миллионером. А вы помните танец Ольги Бузовой и богача?

О встрече с 50-летним миллионером из Италии Роналду сообщил 6 марта на своей странице в Instagram. Благодаря опубликованной звездой футбола фотографии более полутора миллионов человек узнали, что Криштиану дружит с танцующим миллионером. Итальянец и португалец отлично провели вместе время, пишет Dni.ru.

/ Instagram/Scanpix

После того, как Джанлука Вакки приобрел всемирную славу в 2016 году, исполнив зажигательный танец на личной яхте, у него появилась масса новых друзей, в том числе, в России.

So glad to meet You @gianlucavacchi the most sunny person I have ever seen thanks for your positive thanks for smile and happiness which you present every day to million of followers #моилюдивсегдасомной#подзвукипоцелуев#танцующиймиллионерджанлукавакка#насбъютмылетаем#всемдобра#танцуйпокамолодой Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 24 2016 в 11:11 PST

Во время своего второго посещения России экспрессивный итальянец станцевал вместе с телеведущей и бывшей женой футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова Ольгой Бузовой. Вакки представил ее в качестве своей подруги.

Напомним, видео, на которой Джанлука отплясывал с Ольгой, страстно прижимая ее к себе, обсуждали многие. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" осталась в восторге от "танцующего миллионера", а общественность мигом приписала парочке любовный роман. Теперь же выяснилось, что миллионер на короткой ноге со звездой футбола Криштиану Роналду.