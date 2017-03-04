В своем микроблоге она решила продемонстрировать обновленную фигуру. На снимке, который опубликовала в своем Инстаграме ведущая, она запечатлена вместе с сыном Соломоном в раздевалке бассейна. На Анфисе Чеховой синий слитный купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру. Подписчики оставили под снимком множество восторженных комплиментов.
Смотри: похудевшая на 25 килограммов Чехова показала фигуру в купальнике
Недавно известная телеведущая Анфиса Чехова поразила своих поклонников тем, что за несколько месяцев сбросила целых 25 килограммов, пишет 7d.org.ua.