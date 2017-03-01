Мужчины собрали небольшой перечень фраз, которые сказала, говорит, или обязательно еще скажет абсолютно каждая уникальная женщина, пишет Mport.ua.

Чтобы твоя пассия не донимала тебя своей болтовней, обязательно подсунь ей эту статью. И беги.

Самые тупые женские фразы.

1. Почему ты не поставил мне лайк?

2. Что это за баба у тебя в друзьях?

3. Ты заметил, что я подстриглась?

4. Я потолстела?

5. Тебе на меня плевать!

6. Ты думаешь только о себе!

7. Почему ты не даришь мне цветы?

8. Я обычно так не делаю!

9. Вот и общайся со своим компьютером!

10. Как ты думаешь, на что я обиделась?

11. Ты меня не любишь!

12. Развесели меня!

13. Твой друг уже машину купил!

14. Почему ты не снимал трубку?

15. Я не обижаюсь, а делаю выводы!

16. Я тебе еще не надоела?

17. Это не смешно!

18. Ты никогда не виноват!

19. Все твои бывшие - *****!

20. Ты не понимаешь, что мне нужно!

21. Я не чувствую твоей любви!

22. Ясно, понятно!

23. Я не такая как все!

24. Расскажи мне что-нибудь интересное!

25. Лучше всё сама сделаю!

26. Или гуляй со своими друзьями!

27. Все твои друзья - алкаши!

28. У меня нормальное настроение!

29. А за что ты меня любишь?

30. Ты всем девушкам такое говоришь?

31. Мне нужна романтика!

32. Почему ты не даришь мне подарки?

33. Правильно мне про тебя говорили!

34. Ты не такой, как был раньше!

35. Мы не тр*х*емся, а занимаемся любовью!

36. Все ясно! Пока!

37. Ты не думаешь о нашем будущем!

38. Почему ты мне не перезвонил?

39. Ты ничего нового во мне не замечаешь?

40. Тебе с друзьями интереснее, чем со мной!

41. Я ноготь сломала!

42. Тебе пора повзрослеть!

43. У тебя есть время только на друзей!

44. Мне скучно! Придумай что-нибудь!

45. Ты с ней спал?

46. Ты выпил пива? Алкаш!

47. Ты не забыл какой сегодня день?

48. Не туда!

49. Ты со мной только ради секса!

50. Ой, все!