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Иван Ургант поделился редким снимком с женой

Limon.ee
Limon.ee
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Телеведущий разместил трогательный кадр с супругой. Ургант поздравил любимую с днем рождения. Наталье Кикнадзе исполнилось 39 лет.

Зрители уже несколько лет подряд ежедневно видят Ивана в одной из самых популярных программ на нашем телевидении. Туда он приглашает звезд, чтобы узнать о творчестве, детстве и последних переменах в их жизни. Правда, о собственных событиях мужчина предпочитает не распространяться. Семейный фотографий в «Инстаграме» Урганта практически не найти3, пишет Starhit.

Но сегодня в честь дня рождения супруги Натальи Кикнадзе артист порадовал поклонников долгожданным кадром. Трогательный черно-белый снимок, на котором влюбленные улыбаются и прикасаются друг к другу щеками, Иван сопроводил подписью «My birthday girl!» Подписчики, видимо, давно ждали подобных постов, поэтому очень обрадовались.

«Ура! Наконец-то! Почему так мало выкладываете сюда общих портретов? Хочется больше видеть вашей семьи», «Прекрасная пара! Здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим девочкам! Иван, вам творческих успехов, гармонии, любви и понимания!», «Дай Бог вам долгих лет жизни! И сама миленькая такая, и, видать, характер у нее покладистый, что немаловажно для семейного счастья и благополучия!», «Замечательные! Красивые! Наталье только здоровья, красоты, любви, пусть дочки радуют, муж любит и носит на руках!» - не скупились на поздравления фолловеры звезды.

Важно отметить, что Ургант-младший души не чает в жене и дочках. Телеведущий всегда с большим трепетом говорит об избраннице. «Я могу сказать, что Наташа является абсолютным воплощением фразы Жванецкого: «Из жен надо выбирать веселых, из веселых – умных, из умных – нежных, из нежных – верных. И терпеливых». Ну как можно сказать лучше? Вот все это есть в Наташе. И более веселого человека, чем Наташа, невозможно встретить. Я вообще не могу представить рядом с собой другую женщину», - рассказал Иван в одном из интервью.

Напомним, что актер задействован в целом списке рейтинговых программ. «Вечерний Ургант», «Прожектор Перис Хилтон», «Подмосковные вечера», «Смак», а также в съемках массы популярных полнометражных лент. С недавнего времени мужчина решил стать еще и бизнесменом – Ургант вложил средства в международное агентство элитной недвижимости «Эванс». Он владеет 33,33% всех акций.

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