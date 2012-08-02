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Яна Рудковская выступила против решения больного Димы Билана

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Недавно стало известно, что популярный исполнитель Дима Билан серьезно болен. Его продюсер Яна Рудковская высказала свою точку зрения по данному вопросу.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что певец Дима Билан серьезно болен. Врачи обнаружили на позвоничнике артиста пять грыж. Ему необходимо срочное хирургическое вмешательство, но он пока решил не делать операцию, а отправиться на отдых. 

По словам Яны Рудковской, продюсера Димы Билана, он не хочет ложиться в больницу, потому что занят в проекте "Голос". Он боится, что восстановление после операции займет много времени, поэтому он отложил операцию. Яна Рудковская не согласна с решением своего подопечного. Она считает, что ему нужно было немедлeнно начать лечение.

 
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