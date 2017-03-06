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Коллеги сотрудницы Statoil: она хорошо владеет русским языком!

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле2

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В воскресенье, 5 марта, общественность всколыхнула новость о жестоком избиении звезды эстонского телешоу «Prooviabielu» Лийзы. В поступившей в СМИ информации было довольно много противоречий. Теперь 25-летняя девушка, которая немного пришла в себя после тех событий, дала интервью передаче «Kuuuurijas», пишет Elu24.

Напомним, 5 марта в СМИ поступила информация о том, в ночь на воскресенье на автозаправочной станции Statoil на Таммсааре-теэ была избита 25-летняя Лийза, которая является участницей эстонского телешоу «Prooviabielu».

Тогда девушка рассказала, что конфликт возник между ней и двумя русскоязычными женщинами: после сделанного Лийзой замечания на нее было совершено нападение. Позже, по ее словам, к избиению подключился таксист. Несмотря на то, что совсем недавно Лийза красочно описывала участие таксиста в ее избиении, сегодня она думает, что он просто пытался ее защитить. 

«Возможно, это был просто таксист, который хотел затащить меня в автомобиль, чтобы защитить или что-то вроде того, - говорит Лийза в интервью «Kuuuurijas», - Я не знаю! У меня не было времени разбираться. Я была в шоке от того, что такое вообще со мной происходит». 

Фото: Личный архив

Напомним, по словам Лийзы, ночью 5 марта две русскоязычные женщины вошли в магазин на автозаправочной станции и собирались купить сигареты. Так как кассир их не поняла, Лийза попросила женщин говорить по-эстонски, за что ее толкнули.

В то же время сотрудники Statoil сказали репортерам, что их коллега, которая работала в ту ночь, очень хорошо владеет русским языком и они никак не могут поверить в то, что конфликт возник из-за недопонимания. По их мнению, причиной перепалки послужило что-то другое.

Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей грубое нарушение общественного порядка. 

«Мы знаем, что в конфликте были задействованы шесть человек – три мужчины и три женщины. На данный момент можно сказать, что их показания довольно противоречивы. В ходе первоначальной проверки было выявлено, что в конфликте участвовали представители разных национальностей. Среди них были представители Молдавии, Украины и Финляндии. Информация о том, что участвовавшие в конфликте люди являлись русскоязычными и конфликт возник на национальной почве – просто спекуляция», - говорит руководитель службы профилактики и ведения производства  Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги. 

Лийза, которая переехала в Таллинн с острова Сааремаа, говорит, что она – человек довольно прямолинейный, но до сих пор это ее качество не приводило к таким последствиям.

«Это видно и по телешоу… Иногда я выражаюсь довольно резко. Возможно, иногда говорю, а потом думаю», - призналась девушка.

Смотрите репортаж целиком!

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