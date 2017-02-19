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Видео: этой весной у Койта Тооме планируется событие поважнее «Евровидения»

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Для эстонского популярного исполнителя Койта Томе весна началась с позитивной ноты. В эту субботу, 4 марта Койт в дуэте с певицей Лаурой выиграл конкурс Eesti Laul и теперь отправится в Киев представлять Эстонию на «Евровидении-2017».

Но это не единственное важное событие, которое ждет Койта этой весной. В ближайшее время популярный певец во второй раз станет отцом. Его возлюбленная Кайя Трийса находится на позднем сроке беременности. Напомним, что певец Койт Тооме и визажист Кайя Трийса воспитывают восьмилетнюю дочь Ребекку.

Многие волнует вопрос, как получится у певца совместить плотный график репетиций к главному европейскому песенному конкурса, да и саму поездку на Украину с рождением второго малыша. Сам же Койт уверен, что все эти события носят позитивный характер, а потому и сил хватит на все. Смотрите интервью с певцом!

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