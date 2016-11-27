Поберегите свое здоровье и нервы: гороскоп на сегодня, 7 марта

Овен

Весьма напряженно будут складываться отношения с любимым человеком, и вы поступите очень мудро, если откажетесь от критических и обидных высказываний, не станете напоминать об ошибках прошлого. Следует также иметь в виду, что это не самый благоприятный день для того, чтобы хвастаться своими достижениями и победами, вообще привлекать к себе внимание. Уйдите в тень на время – это поможет решить многие проблемы.

Члены семьи отнесутся к вам с пониманием, окажут помощь охотно и бескорыстно. Ваши эмоциональные порывы будут истолкованы должным образом. Вероятно улучшение финансового положения, возможно получение дорогих подарков. Активный отдых пойдет на пользу, эксперименты с имиджем будут удачными.

Телец

День обещает большие успехи в любых занятиях, требующих интеллектуальных усилий и использования своего творческого потенциала. Приятным будет общение со старыми и новыми знакомыми, появится возможность окружить себя людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы. Это не самый благоприятный день для активного отдыха, физические нагрузки должны быть умеренными. Возможны удачные покупки, в особенности – если речь идет о вещах практичных, предназначенных для повседневного использования.

Тенденции, под влиянием которых находится сфера романтических отношений, не слишком благоприятны. Придется постараться, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком, решить накопившиеся проблемы мирным путем.

Близнецы

Берегите себя от перегрузок, которые могут быть связаны как с необходимостью заниматься решением серьезных проблем, так и со слишком интенсивными развлечениями. Не злоупотребляйте спиртными напитками и тяжелой пищей, постарайтесь обеспечить себе полноценный отдых. Хорошо сложатся поездки, вдали от дома можно завязать приятные и многообещающие знакомства.

Атмосфера в семье будет приятной, полной доверия и искренности. Не скрывайте от родственников своих проблем: полученные советы будут весьма полезными. В романтических отношениях серьезные перемены маловероятны, и инициировать их не стоит.

Рак

Финансовая ситуация сложна, отложите покупки вещей, не являющихся предметами первой необходимости. Денежные поступления, на которые вы рассчитывали, заставляют себя ждать. Близкие родственники помогут в решении многих проблем, а ответственность за психологический комфорт членов семьи ляжет на ваши плечи. Не скупитесь на проявления внимания и заботы, ваша опека никому не покажется навязчивой.

Очень хороши тенденции развития романтических отношений, можно решить многие проблемы в этой сфере, навести порядок в личной жизни. Удачный день для поездок и путешествий, отдыха на природе. Настроение будет хорошим, серьезные недомогания маловероятны.

Лев

Настроение будет переменчивым, да и события дня весьма противоречивы. Потребуется немало терпения и самоконтроля, чтобы избежать ссор с родственниками. Особенно трудно придется тем, кого ожидают семейные праздники, торжества, подразумевающие присутствие большого количества людей. Довольно трудно будет найти время для занятий, доставляющих вам удовольствие, а также полноценного отдыха.

Общение с любимым человеком принесет радость, если вы не будете проявлять излишнего упрямства. Готовность к уступкам – непременное условие конструктивного диалога, итогом которого может быть решение многих проблем.

Дева

Возможно появление проблем или сложных задач, требующих решения. Не пытайтесь преодолеть все трудности в одиночку: сегодня вы наверняка сможете найти союзников и единомышленников, которые быстро станут настоящими друзьями. Вероятно улучшение финансового положения, возможны значительные денежные поступления. Сегодня вы готовы к бескорыстным поступкам и наверняка не упустите шанс помочь близким людям.

Позитивно скажутся на вашем настроении поездки, смена обстановки будет особенно полезной влюбленным. Можно принимать гостей или наносить визиты знакомым – отдых такого рода вас наверняка порадует. Жизненный тонус весьма высок.

Весы

Очень сложный день с точки зрения семейных и романтических отношений. Возможны серьезные ссоры, конфликты, причина которых поначалу покажется незначительной. Очень важно не допускать обидных и унизительных высказываний, не смеяться над тем, что дорого близким вам людям. Стремление переложить ответственность за происходящее на плечи окружающих, отказавшись признавать собственные ошибки, столь же сильно, сколь и пагубно.

На время забыть о накопившихся проблемах поможет активное участие в светской и общественной жизни. Главное – не переоценивать физических возможностей своего организма и не испытывать его на прочность.

Скорпион

Спокойный и приятный день, омрачить который могут лишь недомогания – впрочем, не слишком серьезные. Воздержитесь от злоупотребления спиртными напитками и не потакайте привычкам, которые могут нанести вред организму; этого будет достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо. День полон событий, хоть и не слишком значительных. Очень важно использовать любую возможность для того, чтобы обдумать происходящее, принять верное решение – избегая ошибок, вы открываете перед собой новые возможности.

В отношениях влюбленных воцаряется гармония, взаимные упреки и претензии остаются в прошлом. Щадите чувства своих близких, избегайте ультимативных заявлений, критики в резкой форме: этого будет достаточно для того, чтобы сохранить мир.

Стрелец

Старайтесь сохранять спокойствие и не испытывать терпения своих близких. Капризы, завышенные требования, лишенные оснований претензии могут иметь печальные последствия. Новые знакомства нежелательны; особенно сложно будут складываться отношения с жителями других городов и представителями иных культур. В решении семейных и личных проблем преуспеют те, кто готов прислушаться к советам родственников.

Весьма сложна финансовая ситуация, не исключены значительные расходы. Встречи с друзьями будут приятными, однако не столь яркими и запоминающимися, как вам хотелось бы. День подходит для активного отдыха, а также любых занятий, расширяющих кругозор.

Козерог

Этот день не стоит посвящать решению сложных проблем и утомительной физической работе. Отдыхайте, набирайтесь сил и позитивных эмоций – обстоятельства для этого складываются самые благоприятные. Это удачный день для общения, встреч со старыми друзьями и родственниками, посещения увеселительных заведений, организации праздников. Финансовая ситуация стабильна, перемены маловероятны.

В сфере личных отношений также не произойдет значительных событий. Можно получать удовольствие от общения с любимым человеком, обдумывать собственные планы на будущее. На первый план выходит дружеская привязанность, а не головокружительная страсть, но вряд ли вы будете всерьез переживать по этому поводу.

Водолей

В целом день неплохой, хотя мелкие неприятности разного рода не исключены. Не экспериментируйте с внешностью. Нежелательно покупать экстравагантные наряды или предметы интерьера: обычно безупречный вкус может вас подвести. Возможны поломки бытовой техники и средств транспорта, а также потеря ценных вещей. Высока вероятность денежных поступлений и дорогих подарков, ранее обдуманные инвестиции будут выгодными.

Отношения с близкими гармоничны, взаимопонимание будет полным. Этот день хорош для семейного отдыха, поездок, экскурсий. Можно посещать вечеринки, но лишь в том случае, если вы уверены, что не столкнетесь там со своими недоброжелателями – их выходки будут иметь печальные последствия.

Рыбы

Прекрасный день, позволяющий решить многие проблемы, получить заряд бодрости и оптимизма, обрести уверенность в себе. Ваш жизненный потенциал высок, поэтому любые дела даются легко, а преодоление трудностей и преград не кажется непосильной задачей. Чрезвычайно удачным будет день для влюбленных, да и вероятность многообещающих романтических знакомств очень велика.

Улучшится финансовое положение, возможно появление новых источников дохода. Родственники готовы окружить вас вниманием и оказать помощь, при этом не подвергая сомнению ваше право принимать важные решения самостоятельно.