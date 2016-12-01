Татьяна Буланова продолжает дружить с экс-мужем Радимовым, который изменил ей с фитнес-тренером

Бывшего уже мужа... Татьяна Буланова 1 декабря прошлого года развелась с футболистом, прожив с ним в браке 11 лет. Она не называет причиной развода измену, о которой стало известно всей стране, и говорит, что с Радимовым "не дралась, и не ругалась, и они остались друзьями". У нее и с первым мужем прекрасные отношения, пишут Argumentiru.com.

"Я уже развелась. Это болезненная тема... Больше всего переживаю за младшего сына. Понимаю, что все это его как-то коснется. Удалила пост о разводе на своей странице в сетях, чтобы не было всяких недоброжелательных комментариев, чтобы сын этого не читал. Написала его - и поняла, что сделала глупость", - говорила Татьяна после развода.

Напомним, тренер по фитнесу Ирина Яковлева несколько раз в популярных ток-шоу рассказывала, что является любовницей футболиста Владислава Радимова. Она уверяет, что они встречаются семь лет, познакомились в ресторане, она была представлена его маме и все друзья Радимова ее знают. "Мне жаль ее, что она так себя унизила", - заявила Буланова, просмотрев это признание в программе "Сегодня вечером".