Максим Фадеев пристыдил Литвинову и Познера за унижение инвалида

Фадеев заявляет, что считал Владимира Познера "выдающимся журналистом, ярчайшим представителем своей профессии, одним из лучших интервьюеров России", но увидев его судейство в программе "Минута славы", возмутился, пишут Argumentiru.com.

"Ну а после номера Жени он предположил, что его выступление — это спекуляция на жалости людей. Правильно ли я понимаю, что господин Познер против участия людей с любой формой инвалидности в любых ТВ-конкурсах? Доступ им туда должен быть закрыт как прокажённым?.., - написал Фадеев в своей колонке на портале Лайф.

Напомним, мы уже сообщали, что Рената Литвинова заявила после номера Смирнова: "Я считаю, что в нашей стране человеку быть трудно ампутантом. Это наверное, главная причина, по которой вам стоит остаться в проекте. А может быть вам пристегнуть вторую?"

"Напомню, что Женю она назвала ампутантом и, окинув его режиссёрским взглядом, посоветовала ему пристегнуть протез, при наличии которого его инвалидность была бы не так очевидна. Термин "ампутант" действительно существует, но, например, если бы такая реплика прозвучала в эфире любого американского ТВ-шоу (и Познеру это очень хорошо известно), то незамедлительно говорун как минимум пошёл бы в суд и заплатил штраф за публичное оскорбление и унижение человека. А как максимум несколько тысяч людей собрались бы на демонстрацию, и мести бы говоруну месяц тротуары Манхэттена, а в дальнейшем этому человеку грозила бы реальная социальная изоляция — от невозможности устроиться на работу до потери круга друзей", - написал продюсер