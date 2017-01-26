Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

«Евровидение-2017»: Панайотов на конкурс в Киев не поедет

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Российский певец с украинскими корнями Александр Панайотов прокомментировал слухи о том, что он якобы собирается представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве.

Александр Панайотов, которого ранее российские СМИ решили “отправить“ на "Евровидение-2017" в Киев, в интервью Dni.ru опроверг свое участие в конкурсе.

“Подобных планов у меня нет. Я, как и все, узнал о том, что якобы куда-то еду, из прессы. Ничего комментировать тут я не могу, потому что просто ничего не знаю. Откуда растут ноги у этих слухов, надо спрашивать у журналистов, ведь они подняли эту волну. Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс. Дома сидел перед телевизором и болел“, – высказался Панайотов.

Кроме того, Александр признался, что конкурс 2017 года, который в мае должен пройти в Киеве, вызывает у него сомнения.

"Понимаете, странная складывается ситуация и со стороны Украины, и со стороны России. Может быть, стоило бы перенести конкурс в какую-то нейтральную страну, в другой город – в Лондон, например. Или просто бойкотировать Евровидение, как предлагают некоторые“, – добавил артист.

Отметим, что Александр Панайотов родился в украинском городе Запорожье, начал музыкальную карьеру в Киеве, но стал популярным уже после переезда в Москву.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАевровидение
галерея и видео
EESTI LAUL 2017
финал EESTI LAUL! Достойный выбор!
EESTI LAUL!
Эксклюзив на Limon.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:08
Максим Фадеев пристыдил Литвинову и Познера за унижение инвалида
16:43
«Евровидение-2017»: Панайотов на конкурс в Киев не поедет
16:07
15-летняя девочка познакомилась в Facebook с мужчиной. Через 15 дней случилось страшное!
15:41
Полина Гагарина объяснила фанатам свое долгое отсутствие
15:19
Ни за что не догадаетесь! Вот для чего королева Великобритании всегда носит с собой сумочку
15:03
Сергей Лазарев предложил отправить на «Евровидение» от России певицу Loreen
14:46
Восемь самых удивительных смертей во время занятий сексом
14:28
Больная раком Шэннен Доэрти впервые вышла в свет после химиотерапии (видео)
14:16
Вау! Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной (фото)
13:57
Вот что заставило людей на парковке разбегаться в ужасе! Кошмар или чудо? (видео)
13:33
Врачи поставили Билану неутешительный диагноз
13:30
Смотри: Виктория Боня очаровала фото с дочерью. Я с трудом узнал эту красотку!
13:10
Молодой, с волосами и в трусах: Дмитрий Нагиев показал раритетный снимок
13:04
Пусть говорят: что связывает скандально известную Диану Шурыгину и журналиста из Таллинна на самом деле
12:50
Денис Клявер удивил снимком с бывшей возлюбленной Евой Польной
12:39
Кончаловский и Толкалина раскрыли истинную причину расставания
12:25
Галерея и видео: Ану Саагим на выходных загуляла в коплиском ресторане. Когда она захотела в туалет, не пов ерила своим глазам
11:58
Пиар года: горячие танцовщицы устроили в финале Eesti Laul рекламную кампанию радио MyHits
11:44
Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео) (1)
11:30
Это открытие вас удивит: сколько времени нужно, чтобы влюбиться
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Четыре признака отсутствия взаимной любви

Четыре признака отсутствия взаимной любви

Витамин D в помощь против весенней усталости и болезней

Витамин D в помощь против весенней усталости и болезней

16:56
Семь ошибок, которые пары совершают в первый год брака
16:28
Умирающая жена создала трогательный профайл для мужа на сайте знакомств
15:49
Ученые развеяли миф об ожирении и стрессе
15:15
Эта женщина всю жизнь считала себя уродиной и в конце концов убедила мужа, что ей нужна пластика…
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)(1)
Врачи поставили Билану неутешительный диагноз
15-летняя девочка познакомилась в Facebook с мужчиной. Через 15 дней случилось страшное!
Ни за что не догадаетесь! Вот для чего королева Великобритании всегда носит с собой сумочку
Галерея и видео: Ану Саагим на выходных загуляла в коплиском ресторане. Когда она захотела в туалет, не пов ерила своим глазам
Топ комментариев
Звезду эстонского телешоу зверски избили на автозаправке в Таллинне (фото)(20)
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео)(4)
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок(3)
Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети(3)
CмотриЦеликом
Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)

Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео) (1)

Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире

Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире

Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео)

Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео) (4)

5. мар
Силикон головного мозга: российская модель обвиняет хирургов в неудачной пластике (видео)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисавидеогороскопдевушкаденьгидочьевровидениежизньзвездыинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдконкурспевицаплатьеприемроссиясекссетьсмотриснимокталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees