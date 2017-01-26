«Евровидение-2017»: Панайотов на конкурс в Киев не поедет

Александр Панайотов, которого ранее российские СМИ решили “отправить“ на "Евровидение-2017" в Киев, в интервью Dni.ru опроверг свое участие в конкурсе.

“Подобных планов у меня нет. Я, как и все, узнал о том, что якобы куда-то еду, из прессы. Ничего комментировать тут я не могу, потому что просто ничего не знаю. Откуда растут ноги у этих слухов, надо спрашивать у журналистов, ведь они подняли эту волну. Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс. Дома сидел перед телевизором и болел“, – высказался Панайотов.

Кроме того, Александр признался, что конкурс 2017 года, который в мае должен пройти в Киеве, вызывает у него сомнения.

"Понимаете, странная складывается ситуация и со стороны Украины, и со стороны России. Может быть, стоило бы перенести конкурс в какую-то нейтральную страну, в другой город – в Лондон, например. Или просто бойкотировать Евровидение, как предлагают некоторые“, – добавил артист.

Отметим, что Александр Панайотов родился в украинском городе Запорожье, начал музыкальную карьеру в Киеве, но стал популярным уже после переезда в Москву.