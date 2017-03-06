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15-летняя девочка познакомилась в Facebook с мужчиной. Через 15 дней случилось страшное!

Limon.ee
Limon.ee
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Теперь родители Кайли умоляют других прочитать ее «историю любви».

Он флиртовал, писал нежные письма и вообще вел себя так, как мечтает любая девочка. А еще он был взрослым и так отличался от большинства ее сверстников… Естественно, неокрепшая психика маленькой девочки приняла все за чистую монету, пишет Marketium.

Он дал ей почувствовать себя красивой, нужной и, как считала Кайли, любимой. Ей казалось, что Он влюбился по уши… Через 15 дней после того, как закрутился их Интернет-роман, Кайли была жестоко изнасилована и убита.

Ее убитые горем родители теперь рассказывают всю правду для того, чтобы то, что стряслось с их дочерью, не произошло с кем-нибудь другим.  Люк Харлоу, насильник, познакомился с Кайли в соцсети, стал засыпать ее милыми и игривыми сообщениями, убеждая девушку, что она очень нравится ему. Когда он понял, что девочка поверила, предложил приехать к нему на квартиру в Ибсток (район города Лестершир, Англия).

Он напоил ребенка, а затем воспользовался ее беспомощностью. Решив, что этого мало, он потащил несчастную к своему соседу — Стивену Бидману. Тот не только еще раз изнасиловал, но и убил девочку в посадке недалеко от дома. Кайли пыталась отбиться кирпичом и царапалась ногтями, но тщетно.

Позже выяснилось, что Харлоу был ярым фанатом фильмов ужасов. И его больная фантазия стала настоящим кошмаром для Кайли. Его приговорили к 12 годам, а его соседа, Бидмана, к 35 годам лишения свободы. Но для родителей, лишившихся самого дорогого — дочери, — это ничто.

На YouTube, по согласию папы и мамы Кайли, была выложена документальная короткометражка, которая так и называется: «История любви Кайли». Страшная и отрезвляющая, она набрала уже более 2,5 миллиона просмотров, и эта цифра растет. После выхода видео мама девочки написала сильное и откровенное письмо:

«Мы никогда уже не увидим нашу прекрасную девочку Кайли. Мы не сможем обнять ее, приласкать, не сможем защитить. Мое сердце каждую минуту разрывается от боли. То же происходит с ее отцом, с ее братьями и сестрами, со всеми теми, кто знал ее и любил.

В тот день, когда Кайли получила злосчастное письмо, наша жизнь разделилась на «до» и «после», хотя мы еще не подозревали об этом. Ее не вернуть, я знаю. Но пусть она будет жить хотя бы благодаря этому фильму, который, я верю, поможет другим не совершить той ошибки, которую допустили мы.

Так что, когда в полиции у нас спросили разрешение на его съемку, мы без колебаний согласились. Мы хотим, чтобы это стало предупреждением для детей и родителей, чтобы люди поняли, какую опасность таят в себе онлайн-знакомства. Пусть это видео увидит каждый, кому уже исполнилось 11 лет, у нас в Англии и за ее пределами. Это трагическое наследие нашей прекрасной Кайли».

Видео смотришь молча. Слова не нужны. Они излишни. И хочется крикнуть: «Родители, не пускайте ничего на самотек! Ваши дети нуждаются в вас! Будьте в их жизни по-настоящему, а не номинально, и тогда они не будут вестись на уговоры таких вот моральных уродов…»

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