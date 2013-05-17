Сергей Лазарев предложил отправить на «Евровидение» от России певицу Loreen

Отметим, что в Швеции ее выступление сочли слишком политизированным, и предпочли отправить в Киев "шведского Джастина Бибера" - Антона Хогмана. В выступлении 33-летней Лорин нашли отсылки к французской революции и к знаменитому в стране снимку, сделанному в 1985 году, на котором женщина бьет сумкой неонациста, пишут Argumentiru.com.

В настоящее время артистка уже получила предложение представлять на "Евровидении" Сан-Марино. А в России выступление Лорин впечатлило певца Сергея Лазарева, представлявшего Россию на конкурсе в прошлом году. "У нас в России пока не объявили участника! Может, Лорин?" - предложил он.

Стоит отметить, что правила проведения "Евровидения" не запрещают стране отправлять на конкурс гражданина другого государства. Пока главной претенденткой на представление России в Киеве называют победительницу шоу "Голос" 21-летнюю Дарью Антонюк.