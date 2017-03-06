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Восемь самых удивительных смертей во время занятий сексом

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От съеденной львами во время секса пары до мужчины, который задохнулся под женским бюстом. Эксперты из Великобритании рассказали о самых странных случаев смерти людей во время занятий любовью, пишет Medikforum.

Раздавленный порно. Один японец умер после того, как на него свалилась целая гора порнографических журналов. 50-летний житель Страны восходящего солнца был обнаружен только через полгода после того, как он был погребён под печатными изданиями общим весом в шесть тонн. Не установлено, скончался ли этот мужчина от инфаркта и уже после этого был завален порножурналами, или упавшие на него издания спровоцировали фатальный сердечный приступ.

Взрыв страсти. В 2007 году парочка из американского штата Южная Каролина разбилась насмерть, рухнув в голом виде с крыши офисного здания. Тела 21-летних молодых людей были обнаружены водителем такси. На крыше впоследствии нашли их одежду. Судя по всему, они занимались «максимально экстремальным» сексом на самом краю крыши, но не смогли удержать равновесия.

Рекордная оргия. В 2009 году россиянин скончался после участия в 12-часовой оргии с подружками, которые поспорили с ним на $5 000, что он не выдержит занятий сексом в течение половины дня. Сергею Туганову не хватило нескольких минут до успешного завершения спора, он скончался от инфаркта, вызванного чрезмерным количеством виагры.

Съеденные заживо. В 2013 году на новостных сайтах Зимбабве была опубликована история о паре, на которую напал лев. Молодые люди решили заняться сексом в условиях дикой природы в африканском буше. Это оказалось роковым решением. На мужчине из одежды в момент нападения дикого животного находился только презерватив.

Тяжелая грудь. 51-летняя Донна Лэнж убила своего любовника собственным бюстом. Находившаяся под воздействием опьяняющих субстанций женщина уверяла, что не заметила, как это произошло, однако свидетельнице видела, что Донна опиралась на лицо мужчины собственной грудью.

Инфаркт в банке спермы. 23-летний китаец по имени  Женг Гань умер от инфаркта в 2011 году из-за желания заработать как можно больше юаней на сдаче собственный спермы. В кабинке с порно он провел целых два часа, при этом в течение недели до этого он посещал банк спермы еще четыре раза.

Смерть во время секса втроём. В 2009 году в США скончался полицейский в ходе занятий сексом с участием еще двух партнеров. Жена этого полицейского подала в суд на врача, который не предупредил ее мужа об опасности занятий сексом. При этом сама жена в оргии участия не принимала, а ее муж занимался сексом с другой женщиной и приятелем. Женщине удалось отсудить $3 млн в качестве компенсации за своего супруга, так как врач не предупредил имевшего слабое сердце пациента о необходимости воздерживаться от физических нагрузок.

Ролевая игра. Ролевая БДСМ-игра в неонацистском стиле привела к трагедии после того, как мужчина решил изобразить жертву надзирательницы-садистки концлагеря. Женщина во время этой игры обвила его шею петлей, так как имитировала повешение своей жертвы. К сожалению, нож, которым "надзирательница" должна была своевременно разрезать веревку, оказался тупым, и мужчина задохнулся. 

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