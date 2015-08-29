Больная раком Шэннен Доэрти впервые вышла в свет после химиотерапии (видео)

Шэннен Доэрти, которая проходила продолжительный курс химиотерапии, впервые вышла в свет после лечения.

Звезда сериала Зачарованные стала гостьей мероприятия американского фонда по защите прав животных — Animal Hope and Wellness Foundation's.

На светском вечере 45-летняя актриса рассказала журналистам, как себя чувствует. «Сейчас я с уверенностью могу сказать, что чувствую себя прекрасно. Разумеется, было нелегко. Рак может уничтожить вас, полностью изолировав от внешнего мира. При этом такие вещи невероятно меняют сознание, и ты смотришь на мир совершенно под новым углом.

Моим стимулом в одно мгновение стало наблюдение за работой фонда — то, как они спасают животных, которые, в свою очередь, пытаются всеми силами удержаться за эту тонкую нить жизни. Именно это послужило продолжением моей личной борьбы с болезнью», — поделилась Доэрти.

Напомним, что Шэннен Доэрти узнала о своем диагнозе — рак молочной железы — в 2015 году и на протяжении двух лет рассказывала подписчикам в соцсети, как протекает ее лечение.

На протяжении этого времени знаменитость демонстрировала свою потрясающую силу духа, чтобы помочь другим людям, столкнувшимся с болезнью, не опускать руки.