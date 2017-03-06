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Вау! Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной (фото)

Limon.ee
Limon.ee
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Актриса Любовь Толкалина, которая в начале этого года сообщила о расставании со своей второй половиной, кинорежиссером Егором Кончаловским, предстала на суд интернет-пользователей в обнаженном виде, передает Ридус.

На снимке, сделанном в Индии, звезда прикрывается лишь небольшим куском белой ткани. Под фото она написала, что именно здесь ей захотелось предстать в таком образе и попросила тех, «кто закрыт, обижен, болен или озлоблен, не беспокоиться оставлять комментарии».

 

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«Сегодня на рассвете мы наконец-то добрались до иконографии „Венера стыдливая“… не удержались», — написала Толкалина.

Фанаты оценили полуобнаженный снимок кинозвезды. Они не набросились на нее с привычной критикой, которая часто звучит в отношении большинства известных личностей, выкладывающих голые фото.

«Неприлично красиво!!!», «Очень круто! Не пошло! Шикарная женщина, достойная … и всё такое», «Образ Венеры воплощён идеально!», «Изящно и красиво», «Ни капельки не пошло. Очень женственно, красиво», «Вот не люблю когда голые фотки выставляют, но тут другое дело, очень красиво, можно и полюбоваться», — пишут пользователи Сети.

Сегодня также вышло интервью, в котором Кончаловский и Толкалина рассказали о причинах своего расставания.

«У каждого началась своя жизнь. Меня привлекало одно, Любу — совсем другое. Мы почти не пересекались. У нас не так много совместных интересов», — цитирует режиссера журнал Hello.

Ранее Толкалина делилась с поклонниками пикантным видео, где актриса полностью обнаженной плавает в реке. Ролик был встречен доброжелательными откликами.

Актриса рассталась со своим гражданским мужем Кончаловским после 20 лет совместной жизни. Несмотря на долгие годы вместе они так и не оформили свои отношения официально. В 2001 году у них родилась дочь Мария. 

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