Вот что заставило людей на парковке разбегаться в ужасе! Кошмар или чудо? (видео)

Гигантская человекоподобная фигура ни с того ни с сего появилась в небе в виде облака и нависла над парковкой торгового центра.

Местные жители в панике разбегались в разные стороны. Некоторые тут же падали ниц и принимались молиться.

Все как один говорят, что фигура напоминала ожившего призрака - как в сценах «Гарри Поттера».

Длина таинственной фигуры, по свидетельствам очевидцев, составляла минимум 100 метров.

И, если можно так выразиться, смотрел он прямо на людей на парковке, сверху вниз.

Облако висело над торговым центром и приводило в ужас всех, кто его видел, в течение целых 30 минут….

Все это время кто-то рыдал, кто-то молился, а кто-то в панике прыгал в машину и поскорее уезжал…

Ну прямо как сцена из фильма... А как, по вашему мнению, поступили бы вы? Расскажите нам в комментариях!