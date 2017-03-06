Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Вот что заставило людей на парковке разбегаться в ужасе! Кошмар или чудо? (видео)

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

В Замбии случилась невероятная история, от которой идет дрожь по телу даже у любителей мистики, пишет Lifter.

Гигантская человекоподобная фигура ни с того ни с сего появилась в небе в виде облака и нависла над парковкой торгового центра.

Местные жители в панике разбегались в разные стороны. Некоторые тут же падали ниц и принимались молиться.

Все как один говорят, что фигура напоминала ожившего призрака - как в сценах «Гарри Поттера».

Длина таинственной фигуры, по свидетельствам очевидцев, составляла минимум 100 метров.

И, если можно так выразиться, смотрел он прямо на людей на парковке, сверху вниз.

Облако висело над торговым центром и приводило в ужас всех, кто его видел, в течение целых 30 минут….

Все это время кто-то рыдал, кто-то молился, а кто-то в панике прыгал в машину и поскорее уезжал…

Ну прямо как сцена из фильма... А как, по вашему мнению, поступили бы вы? Расскажите нам в комментариях!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвидеожизньоблакосмотри
галерея и видео
EESTI LAUL 2017
финал EESTI LAUL! Достойный выбор!
EESTI LAUL!
Эксклюзив на Limon.ee
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:57
Вот что заставило людей на парковке разбегаться в ужасе! Кошмар или чудо? (видео)
13:33
Врачи поставили Билану неутешительный диагноз
13:30
Смотри: Виктория Боня очаровала фото с дочерью. Я с трудом узнал эту красотку!
13:10
Молодой, с волосами и в трусах: Дмитрий Нагиев показал раритетный снимок
13:04
Пусть говорят: что связывает скандально известную Диану Шурыгину и журналиста из Таллинна на самом деле
12:50
Денис Клявер удивил снимком с бывшей возлюбленной Евой Польной
12:39
Кончаловский и Толкалина раскрыли истинную причину расставания
12:25
Галерея и видео: Ану Саагим на выходных загуляла в коплиском баре. Когда она захотела в туалет, не поверила своим глазам
11:58
Пиар года: горячие танцовщицы устроили в финале Eesti Laul рекламную кампанию радио MyHits
11:44
Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)
11:30
Это открытие вас удивит: сколько времени нужно, чтобы влюбиться
11:25
Фото: пропавший пупок Канделаки насмешил Сеть
10:49
Жену Игоря Николаева поздравляют со второй беременностью
10:41
Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире
10:12
В Москве умер актер Александр Кузнецов
09:58
Фото Собчак с «трупом невесты» вызвало жаркие споры в Сети
09:43
Сегодня нужно нужно быть начеку: гороскоп на 6 марта
09:30
Дима Билан серьезно болен и готовится к операции
23:19
Не верю своим глазам: если бы вы только знали, как распределились баллы членов жюри в финале Eesti Laul (1)
23:07
После победы Койта Тооме и Лауры на Eesti Laul в Эстонии разгорелся нешуточный скандал (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Самый полезный десерт: как приготовить лимонный курд всего из трех ингредиентов

Самый полезный десерт: как приготовить лимонный курд всего из трех ингредиентов

Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы

Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы

Войти в тень

Войти в тень

13:47
Когда нужна маммопластика
13:39
Что происходит с телом женщины после родов?
13:18
Восемь настоящих глупостей, которые вы не должны делать после расставания
13:00
Люди, у которых нет детей, приносят обществу больше пользы?
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)
Галерея и видео: Ану Саагим на выходных загуляла в коплиском баре. Когда она захотела в туалет, не поверила своим глазам
Пусть говорят: что связывает скандально известную Диану Шурыгину и журналиста из Таллинна на самом деле
Дима Билан серьезно болен и готовится к операции
В Москве умер актер Александр Кузнецов
Топ комментариев
Звезду эстонского телешоу зверски избили на автозаправке в Таллинне (фото)(20)
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео)(4)
А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара(3)
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок(3)
CмотриЦеликом
Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)

Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)

Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире

Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире

Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео)

Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео) (4)

5. мар
Силикон головного мозга: российская модель обвиняет хирургов в неудачной пластике (видео)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерартисткавидеогороскопденьгидочьевровидениежизньзвездыинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдконкурслюбовьпевицаплатьеприемроссиясекссетьсмотриснимокталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees