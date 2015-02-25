Кончаловский и Толкалина раскрыли истинную причину расставания

"У каждого началась своя жизнь. Меня привлекало одно, Любу – совсем другое. Мы почти не пересекались, – объяснил Кончаловский. – У нас не так много совместных интересов".

По словам актрисы, их родители и раньше переживали о том, что Егор и Любовь слишком разные, пишет Дни.ру. "Неспроста наши мамы так волновались, что мы не подходим друг другу. Я прекрасно понимала, что я Егору не пара – хотя бы потому, что не могу поддержать диалог на французском о букете поданного вина и ничего не смыслю в Рембрандте и Дюрере. Я могу только быть красивой и улыбаться", – цитирует ее Hello.

Толкалина признает, что ее бывший возлюбленный великолепно образован. "У него еще и кровь, и воспитание, и опыт. Я же была простая как хлебушек, как чистый лист бумаги. Я все детство занималась синхронным плаванием и лучше всего на свете умела работать руками и ногами. И все быстро успевать", – добавила артистка.

Кончаловский отметил, что слегка побаивается за нее. "Потому что легкомысленность в ней присутствует, – отметил режиссер. – Иногда не пристегивается, когда ездит, например. Это показательно. Но живет же почти восемь лет без меня, значит, получается".

Егор утверждает, что немного скучает по бывшей возлюбленной. "Естественно, к близкому человеку привыкаешь, – рассказал он. – И, расставшись, скучаешь по запахам, по прикосновениям. Но когда я принимаю решение, я всегда принимаю его окончательно. Даже если оно ошибочное".

Напомним, о расставании с Кончаловским Толкалина сообщила в январе 2017 года. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала артистка в Facebook. Выяснилось, что они уже восемь лет не живут вместе.