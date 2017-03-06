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Галерея и видео: Ану Саагим на выходных загуляла в коплиском баре. Когда она захотела в туалет, не поверила своим глазам

Limon.ee
Limon.ee

В коплиском баре в пятницу вечером прошел «Вечер г*внян*го обслуживания», в котором приняла участие светская львица Ану Саагим. Дама закатила скандал и перебила гору посуды.

Гостей пригласили на ужин к 19:00, но посетителям пришлось простоять на морозе 20 минут, прежде чем на работу вышел персонал, чтобы на скорую руку накрыть столы.

На некоторых столах были белые скатерти, на других же – нет. Трудно было что-то понять, читая меню на иностранном языке.

Вино было в коробках, и оно закончилось еще до того, как гости успели приступить к основному блюду.

К концу вечера у некоторых клиентов сдали нервы. Скандалить начала Ану Саагим, которая скидывала посуду со стола на пол… Потом надо было самостоятельно всё это подмести. А вы что думали?

Туалетную бумагу выдавали в кассе каждому клиенту отдельно.

Смотрите галерею и видео!

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАану саагимбаржизнькоплиобслуживаниересторансаагим
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