Пусть говорят: что связывает скандально известную Диану Шурыгину и журналиста из Таллинна на самом деле

Мы бы не уделяли столько внимания ни Диане, ни очередным «Пусть говорят», в которых она вновь приняла участие, если бы в новых выпусках популярного шоу Андрея Малахова не принял участие журналист из Таллинна. Дело в том, что возможность бросить камень в Диану Шурыгину и нажиться на этом кликами не упустил ни один мало-мальски известный видеоблогер, а эстонский журналист Владислав Копылков, он же видеоблогер VladFreedom1, в своих видео, напротив, поддержал девушку. Вследствие чего он и принял участие в шоу в Москве, а после этого в России в социальных сетях разлетелись слухи, что журналиста из Эстонии и известную героиню «Пусть говорят» связывает нечто большее.

Мы связались с самим Копылковым, который сказал, что до выхода программы «Пусть говорят» в эфир никаких комментариев давать не будет.

«Могу только опровергнуть, что я бывший парень Шурыгиной. Это не так», – ответил нам Копылков. Также он подтвердил, что аккаунт якобы Дианы в Instagram, на котором в пятницу появились их совместные снимки – фейковый. Московские фотографии Дианы Шурыгиной и Владислава Копылкова в природе на самом деле существуют, но они были украдены из Instagram Владислава и странички Дианы VKontakte.

Сама Диана и ее родители подписали договор с «Первым каналом», согласно которому никаких интервью другим источникам они не дают. Поэтому всем, кто интересуется этой историей, остается лишь дожидаться вечернего эфира «Пусть говорят». Напомним, что ставшая популярной в настоящее время в Сети история с якобы изнасилованием Дианы Шурыгиной приобретает все больший общественный резонанс: интернет наводняется все новыми и новыми вирусными мемами, высмеивающими поведение скандально известной студентки. А «Первый канал» и рад вновь пригласить Шурыгину к себе в студию. Еще бы! Ведь по данным статистики, рейтинги предыдущих выпусков с участием Дианы превысили даже рейтинги новостных передач «Время» и «Вести»!