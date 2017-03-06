Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)

Ведущий одного из ночных заведений Благовещенска устроил на сцене конкурс на раздевание. Две девушки отважились побороться за главный приз в 15 тысяч рублей. Деньги должны были достаться той, которая согласится остаться в одном нижнем белье.

Однако, когда конкурсантки обнажились, ведущий не смог определить победительницу и предложил жительницам Благовещенска продемонстрировать свои груди.

В погоне за наградой, девушки пошли и на это, но оказалось, что получить 15 тысяч рублей (примерно 241 евро) можно лишь, сняв всю оставшуюся одежду. Одна из участниц обнажилась полностью и получила заветный приз.

Раздеться за деньги, а именно за 35 тысяч рублей (примерно 560 евро), согласились и героини провокационного ролика внука российского миллиардера Григория Мамурина. За эту сумму молодой человек предлагал девушкам помыть его элитный внедорожник в одном белье, а заодно станцевать стриптиз.

Еще один скандал с раздеванием произошел в прошлом году на посвящении первокурсников исторического факультета КемГУ. Студенты старших курсов заставили вчерашних школьников под угрозой расправы обнажиться до трусов на туристической базе.