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Это открытие вас удивит: сколько времени нужно, чтобы влюбиться

Limon.ee
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Бывает ли любовь с первого взгляда? Сколько нужно обхаживать мужчину (или женщину), чтобы влюбить его в себя? Разве не вокруг этого вертятся все наши статьи и советы? Что да как: что сделать, как впечатлить…

Согласно исследованиям, необходима всего 1/5 секунды, чтобы после того, как вы посмотрели на человека, в вашем мозге произошел выброс веществ, вызывающих состояние эйфории — такой же, как при приеме кокаина. Эти вещества влияют на 12 разных областей мозга и, по сути, вызывают разные виды любви: романтическую, страстную, дружескую…

Страстная — это та, которая сразу буквально накрывает вас, без раздумий и осознания чего-либо. В отличие от дружеской любви, которая обычно появляется со временем, в том числе в отношениях пар, пишет Lifter.

Это значит, что любовь с первого взгляда возможна (вопрос лишь в том, какая именно любовь): при первом взгляде на человека, который вам понравился, и при мыслях о любимом человеке на физическом уровне выделяются одни и те же гормоны.

Вот почему мы так часто пишем о том, как не перепутать страсть и любовь. Страсть — это и есть любовь с первого взгляда. Вас может мгновенно потянуть к человеку, это действительно химия — химия гормонов. И если вы сойдетесь, и у вас все сложится, и вы будете счастливы до конца жизни — это не будет любовь с первого взгляда.

Это просто будет счастливое совпадение: когда человек вызвал в вас страсть, а затем и ваши характеры и личности смогли вместе ужиться и полюбить друг друга.

С другой стороны, это открытие про 1/5 секунды вовсе не значит, что если вы сразу не почувствовали к человеку страсти или чего-то еще, то у вас ничего не может получиться. Любовь имеет свойство развиваться и трансформироваться, в том числе из дружеской в романтическую и наоборот. Правда в том, что нельзя делать из любви науку. Правда в том, что нам предстоит еще много писать и размышлять о том, что такое любовь…

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