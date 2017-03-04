Фото: пропавший пупок Канделаки насмешил Сеть

Как известно, светская львица увлекается спортом и здоровым образом жизни, и часто выкладывает в Instagram фотографии со своих тренировок. Обычно ее одаривают комплиментами, но в этот раз получилось иначе. 41-летняя светская львица опубликовала снимок из спортзала, который спровоцировал только насмешки ее аудитории: на новом фото с накаченного пресса звезды удивительным образом исчез пупок.

«А где пупок-то? Пресс появился, а пупок пропал… Это у всех так?», — пишет один из пользователей.

«Может играть Еву, так как пупок стерся», — сыронизировал dvm1967

Однако некоторые пользователи отмечают, что пупок звезды прикрыли лосины.

«Посмотрите ниже видео, там тоже нет пупка, это не Фотошоп, просто лосины такие», — пишет alenknr.