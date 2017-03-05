Жену Игоря Николаева поздравляют со второй беременностью

В минувшее воскресенье, 5 марта, Алла Пугачева традиционно созвала друзей, в кругу которых "разрешила весну". Вечеринка была оформлена в греческом стиле. Сама Примадонна встречала гостей в черной кофте с большим воротом. обнажающем плечи, и длинной струящейся светлой юбке. Завершал образ венок из цветов на голове.

Отметим, что не все прислушались к дресс-коду, предпочтя прийти на праздник в обычной одежде. Пугачеву посетили "золотой голос России" Николай Басков, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, исполнитель, поэт и композитор Игорь Николаев с супругой, певицей Юлией Проскуряковой и многие другие.

В интернете находятся в свободно доступе фотографии с вечеринки. Особое внимание привлекла к себе Юлия Проскурякова. В частности, ее жест – певица словно бы прикрывает рукой живот. Внимательные поклонники немедленно возбудились и решили, что супруга готовится подарить Игорю Николаеву третьего ребенка (для них – второго общего).

Более того, некоторые фанаты даже поздравили Проскурякову с беременностью.

Интересно, что восторги фанатов по поводу ее беременности прокомментировала и сама Юлия Проскурякова. "да что ж Вы меня все поздравлять то хотите... уже и к животу нельзя прикоснуться что ли? сразу поздравлять начинаете!!!" – написала супруга Игоря Николаева.