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В Москве умер актер Александр Кузнецов

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В Москве умер актер и писатель Александр Кузнецов. Об этом ТАСС рассказала артистка Татьяна Лютаева. 

«Александр Всеволодович Кузнецов скончался», — приводит слова Лютаевой агентство.

Кузнецову был 81 год. Прощание с актером состоится в Первой градской больнице 7 марта. «Место похорон пока неизвестно», — также отметила она.

Александр Кузнецов родился в столице 21 мая 1935 года. В начале своей карьеры он работал в качестве актера и режиссера в Московском театре миниатюр. В 1959 году состоялся его дебют в кино, Кузнецов получил роль в фильме Григория Чухрая «Баллада о солдате». Позже артист сыграл в картинах «Утренние поезда», «Адъютант его превосходительства» и «Там, на неведомых дорожках».

В 1970-х годах Кузнецов стал соавтором сценария к фильму «Когда я стану великаном». А с середины 1980-х годов актер занялся литературной деятельностью. Его авторству принадлежат книги «Неунывники и Вопрекисты», а также «В обнимку с прошлым — в будущее».

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