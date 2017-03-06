В Москве умер актер Александр Кузнецов

«Александр Всеволодович Кузнецов скончался», — приводит слова Лютаевой агентство.

Кузнецову был 81 год. Прощание с актером состоится в Первой градской больнице 7 марта. «Место похорон пока неизвестно», — также отметила она.

Александр Кузнецов родился в столице 21 мая 1935 года. В начале своей карьеры он работал в качестве актера и режиссера в Московском театре миниатюр. В 1959 году состоялся его дебют в кино, Кузнецов получил роль в фильме Григория Чухрая «Баллада о солдате». Позже артист сыграл в картинах «Утренние поезда», «Адъютант его превосходительства» и «Там, на неведомых дорожках».

В 1970-х годах Кузнецов стал соавтором сценария к фильму «Когда я стану великаном». А с середины 1980-х годов актер занялся литературной деятельностью. Его авторству принадлежат книги «Неунывники и Вопрекисты», а также «В обнимку с прошлым — в будущее».