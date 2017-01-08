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Сегодня нужно нужно быть начеку: гороскоп на 6 марта

Limon.ee
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Неудачный день с точки зрения профессиональных отношений и решения рабочих проблем, пишет Dvorec. Старайтесь избегать спешки, по возможности спокойно обдумывайте свои поступки, даже самые малозначительные. Достаточно напряженным будет общение коллег, возможны про предъявление заведомо невыполнимых требований друг к другу. Нежелательно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы или долгосрочных сделок. Финансовое положение может незначительно улучшиться.

Овен

День принесет приятные события, однако и разочарований избежать не удастся. Основные проблемы связаны с финансами; сильны неблагоприятные тенденции также в сфере семейных отношений. Постарайтесь не реагировать на происходящее слишком остро: высокое нервное напряжение может спровоцировать ухудшение самочувствия.

Прогресс в профессиональных делах не может не радовать.  Появляется возможность укрепить свой авторитет, найти общий язык с коллегами и руководством. Не исключено получение заманчивых предложений от давних деловых партнеров. Кроме того, день обещает перемены к лучшему в личной жизни, появление новых интересов и увлечений.

Телец

Будьте осторожнее: негативные тенденции весьма сильны, и за совершенные в этот день ошибки придется расплачиваться. Очень опасна доверчивость, особенно если вы имеете дело с малознакомыми людьми или особами, чья репутация сомнительна. Старайтесь не рисковать при заключении сделок, избегайте излишних расходов. Конфликты с коллегами и руководством не исключены.

Влияние позитивных тенденций сосредоточено на сфере романтических отношений. Здесь возможны значительные перемены к лучшему, исполнение ваших давних желаний. Родственники настроены по отношению к вам не слишком снисходительно, что сделает общение с ними весьма нелегким делом.

Близнецы

Будьте терпеливы: перемены, о которых вы давно мечтали, заставляют себя ждать. Нежелательно приступать к реализации сложных проектов, начинать работу в новых для себя областях, расширять сферу деятельности. Переговоры не принесут ожидаемого результата, придется идти на уступки, отказываться от ранее выдвинутых требований. Возможно незначительное улучшение финансового положения. У некоторых представителей знака появятся идеи, сулящие скорое увеличение дохода.

Обстановка в семье благоприятная, близкие люди будут искренне рады общению с вами. Откажитесь от посещения сомнительных увеселительных заведений, а также не подготовленных должным образом поездок.

Рак

Решение профессиональных проблем окажется трудным и утомительным делом, а желающих помочь вам вряд ли будет много. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, избегайте контактов с малознакомыми людьми. Излишняя доверчивость сослужит вам плохую службу. Это день пересмотра планов. Можно приступать к реализации новых идей, но слишком торопиться не стоит.

Возможны разногласия с любимым человеком, в некоторых случаях дело дойдет до серьезных ссор. Жизненный потенциал несколько снижен, возможны недомогания. Откажитесь от далеких поездок и занятий, связанных с серьезными физическими нагрузками.

Лев

Этот день подходит для делового общения, проведения переговоров и встреч. Рутинная, малоинтересная работа будет даваться с трудом, необходимость выполнять повседневные обязанности не лучшим образом скажется на вашем настроении. Нежелательно заниматься расчетами, составлять подробные планы на будущее; зато можно заниматься организацией чужого труда, не скупиться на ценные указания.

Не исключены ссоры с родственниками. Конфликты, даже возникшие по малозначительным причинам, затянутся. Избегайте обидных шуток: сегодня ваше чувство юмора не назовешь безобидным. Влюбленные смогут улучшить отношения, если воспользуются благоприятным стечением обстоятельств.

Дева

День плодотворного общения. Можно напомнить о себе прежним деловым партнерам, обсудить возможности сотрудничества с иностранными коллегами, получить ряд заманчивых предложений. Финансовое положение улучшится, появится возможность сделать выгодные покупки, заключить многообещающие сделки. Не исключены мелкие оплошности в работе; ваша задача – вовремя исправлять допущенные ошибки.

Эмоциональный фон дня будет довольно напряженным, что помешает сохранить спокойствие и доброжелательность при общении с родственниками. Будьте, по крайней мере, терпеливы. В действительно сложных ситуациях вам на выручку придет неподражаемое чувство юмора.

Весы

Уровень деловой активности минимален, и не стоит рассчитывать на то, что в этот день вы будете проявлять чудеса трудового энтузиазма. К счастью, никакой необходимости к совершению подвигов на профессиональном поприще нет. Спокойно занимайтесь своими делами, воплощайте планы в жизнь – недоброжелатели не смогут вам помешать, а вот единомышленники наверняка помогут. Возможно появление влиятельных покровителей.

Не слишком благоприятна финансовая ситуация, члены семьи будут недовольны вашим отношением к деньгам. Можно сократить расходы на развлечения – вы ничего не потеряете, если откажетесь, например, от посещения увеселительных заведений. Хорошо пройдут романтические свидания, высока вероятность новых знакомств.

Скорпион

День напряженный, беспокойный. Борьба с недоброжелателями отнимет немало сил, победы же, с таким трудом одержанные вами, окажутся незначительными. Вы поступите мудро, если на время уйдете в тень, постараетесь прислушаться к своей интуиции, разобраться с собственными желаниями и стремлениями. Можно рассчитывать на поддержку друзей. А вот родственники и любимый человек сегодня вряд ли смогут понять вас правильно.

Сложная финансовая ситуация заставляет задуматься о сокращении расходов. Чрезмерно активный отдых, равно как и неумеренное употребление спиртных напитков, могут нанести сильный удар по вашему здоровью. Постарайтесь не планировать на этот день долгих и опасных путешествий.

Стрелец

Весьма трудный день, не позволяющий всерьез рассчитывать ни на благоприятное стечение обстоятельств, ни на получение помощи со стороны. Итак, полагайтесь на собственные силы и старайтесь действовать осмотрительно: коварные недоброжелатели готовы воспользоваться любым вашим промахом. Велика вероятность непредвиденных расходов, которые могут оказаться весьма значительными.

Отношения в семье напряженные, даже с близкими людьми найти общий язык очень трудно. В восстановлении душевного равновесия вам помогут прогулки, занятия спортом, посещение культурных мероприятий. Звезды покровительствуют тем, кто готов проявить инициативу.

Козерог

С точки зрения профессиональной деятельности этот день очень благоприятен. Можно проявить себя с лучшей стороны, одержать верх над конкурентами, справиться с решением задач, которые оказались непосильными для других. Кроме того, звезды обещают приятные приобретения, а также заключение сделок, которые в недалеком будущем позволят получить солидную прибыль. Расходы же стоит сократить.

В сфере личных отношений влияние позитивных тенденций выражено слабо, возможны проблемы, причина которых станет понятной несколько позже. Пока же наберитесь терпения и не провоцируйте конфликтов. На данном этапе ваша первостепенная задача – сохранение мира.

Водолей

Вероятны трудности на работе, не исключены конфликты с руководством и сослуживцами. Старайтесь не терять душевного равновесия, будьте терпеливы и уступчивы. Попытки отстоять свою точку зрения во что бы но ни стало не приведут ни к чему хорошему.  Вероятно улучшение финансового положения, получение дорогих подарков. Неприятные моменты связаны в основном с необходимостью общаться с заносчивыми, излишне самоуверенными людьми.

В семье атмосфера благоприятная, родственники готовы окружить вас вниманием и заботой. Любимый человек готов к компромиссам, которые позволят решить накопившиеся проблемы, выйти на новый уровень отношений.

Рыбы

Достаточно сложный день, который принесет разочарования  тревоги. Старайтесь сохранять хладнокровие и здравый смысл, не поддавайтесь на провокации. Проблемы в работе решаются медленно, попытки призвать окружающих к проявлению большей деловой активности не приведут ни к чему хорошему. Возможны финансовые трудности и непредвиденные расходы. 

Отношения влюбленных складываются не лучшим образом, напряженность растет. Боритесь с дурным настроением – в ваших силах украсить свою жизнь приятными эмоциями, обогатить новыми впечатлениями. Члены семьи прислушаются к вашим рекомендациям и советам, охотно помогут в реализации новых идей.

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