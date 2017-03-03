Не верю своим глазам: если бы вы только знали, как распределились баллы членов жюри в финале Eesti Laul

Голосование на Eesti Laul 2017 было объективным. Состояло оно из двух туров. В первом туре голосовали зрители и члены профессионального жюри. По итогам этого голосования были выбраны три лидера. И они уже сражались между собой во втором туре голосования, где голосовали лишь зрители.

Распределение пунктов в первом туре голосования финала Eesti Laul 2017:

Песня / Исполнитель / Пункты членов жюри / Количество голосов зрителей / Место

«Keep Running», Лийс Лемсалу – 62 / 4880 / 7

«Verona», Койт Тооме и Лаура – 60 / 27759 / 2

«Have You Now», Whogaux ja Karl Kristjan & Maian – 71 / 8362 / 4

«Slingshot», Ленна Куурмаа – 62 / 3422 / 8

«All I Need», Даниэль Леви – 49 / 3657 / 9

«In or Out», Элина Борн – 45 / 3057 / 10

«Suur loterii», Иво Линна – 57 / 14002 / 5

«This Love», Расмус Ряндвеэ – 77 / 8617 / 3

«Feel Me Now», Ariadne – 55 / 12325 / 6

«Spirit Animal», Керли – 100 / 14497 / 1

Распределение баллов во второй туре голосования финала Eesti Laul 2017:

Песня / Исполнитель / Пункты членов жюри / Количество голосов зрителей / Место

«Verona», Койт Тооме и Лаура – 44818 / 1

«This Love», Расмус Ряндвеэ – 11641 / 3

«Spirit Animal», Керли – 23901 / 2